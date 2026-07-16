Legge Elettorale, in aula cartelli dell’opposizione contro il governo: “Meloni ha fallito”

‘Meloni ha fallito’, ‘La maggioranza non esiste più: a casa!’, ‘Legge truffa’ e ‘Legge incostituzionale’. Sono alcuni dei cartelli esposti dalle opposizioni alla Camera. La protesta in Aula è arrivata al termine dell’intervento di Giovanni Donzelli, deputato di FdI, in dichiarazione di voto sulla legge elettorale, poi approvata a Montecitorio. “Vergognatevi, se avevate il coraggio di difendere le preferenze, portavate gli emendamenti in Aula e sarebbero passati”, le parole di Donzelli. “Un consiglio non richiesto ai colleghi della sinistra: smettetela di dire – ha aggiunto – che è una legge costruita su misura per far vincere Giorgia Meloni. Non c’è alcun premio di maggioranza spropositato, non c’è nessun quorum di garanzia che viene messo a rischio. Capisco che la verità vi disturbi, non sempre siete nella redazione unica dei vostri giornali, anche qui abbiamo la libertà di espressione”.