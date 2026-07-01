Egualia, Stella Manduchi a capo della Comunicazione

Una donna alla guida della comunicazione delle imprese di farmaci equivalenti, biosimilari e value added. Oggi Egualia – Industrie Farmaci Accessibili – annuncia la nomina di Stella Manduchi a direttore Comunicazione e Rapporti con i Media.

Un passaggio che rappresenta un’evoluzione del percorso professionale avviato all’interno dell’associazione dove Manduchi ha assunto, a partire da gennaio 2026, la responsabilità delle Media Relations e della Comunicazione Multicanale.

Ora nel nuovo incarico, Manduchi coordinerà l’intera strategia di comunicazione di Egualia. Fra i suoi obiettivi, “rafforzare il posizionamento dell’associazione, consolidare il dialogo con media e stakeholder e valorizzare il ruolo dell’industria dei farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines nel Servizio sanitario nazionale”, come si legge in una nota dell’associazione di imprese.

Chi è Stella Manduchi

Giornalista professionista dal 2004, laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Giornalismo per inviati in aree di crisi, Stella Manduchi è un nome noto nel mondo della salute. Dopo le prime esperienze nella comunicazione healthcare, nel 2007 è entrata in Adnkronos Comunicazione, dove ha lavorato per oltre diciotto anni.

Accanto all’attività professionale, dal 2021 è docente del Master COSE in Comunicazione Scientifica dell’Università degli Studi di Parma.

Nel nuovo ruolo avrà la responsabilità di tutte le attività di comunicazione dell’associazione, dalla definizione delle strategie di comunicazione istituzionale alle relazioni con i media, dalla comunicazione digitale ai progetti editoriali, fino al coordinamento delle iniziative di comunicazione rivolte agli stakeholder.

Con questo nuovo assetto Egualia, presieduta da Riccardo Zagaria, conferma il proprio impegno a sviluppare una comunicazione sempre più integrata, autorevole e orientata al dialogo con istituzioni, media e opinione pubblica. Un elemento importante per affrontare e raccontare le sfide di un settore strategico per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.