Maturità, Pupo fa l'esame orale e poi si esibisce al piano sulle note di 'Un amore grande'

Prima l’esame orale, poi l’esibizione al piano sulle note di ‘Un amore grande’ con dedica alla professoressa. E’ la giornata speciale di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Dopo avere sostenuto la prova scritta, il cantante 71enne oggi è tornato all’istituto Minerva di Roma per sostenere anche la prova orale dell’esame di maturità. “Credo sia andata abbastanza bene”, ha poi raccontato. “E’ stato un colloquio lungo, durato quasi un’ora. Credo di avere risposto un po’ a tutte le cose che mi hanno chiesto, mi aspetto un voto mediamente buono”, ha aggiunto. Poi, conversando con il preside della scuola. Il cantante è poi tornato alla sua professione e, sedendosi al pianoforte della scuola, ha intonato la canzone con cui si piazzò al quarto posto al Festival di Sanremo nel 1984: “La dedichiamo a tutto l’Istituto che mi ha accolto in questa esperienza meravigliosa e alla professoressa Emilia che compie gli anni proprio oggi. E’ una canzone che ho cantato a Sanremo nell’84, sono passati tanti anni. E’ un inno all’amore, una canzone di quelle che non passano mai di moda e anche quello che abbiamo fatto qui a scuola lo abbiamo fatto solo per amore”.