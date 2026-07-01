Caso Cospito, l’anarchico resta al 41bis: il Tribunale di sorveglianza respinge il ricorso

Alfredo Cospito resterà detenuto al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa contro la proroga del regime di carcere duro disposta dal ministero della Giustizia, confermando il rinnovo della misura restrittiva per altri due anni. L’anarchico, rinchiuso nel carcere di Sassari, è sottoposto al 41 bis dal 2022. Il ricorso era stato presentato dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, che aveva contestato le motivazioni alla base del decreto ministeriale. Nel provvedimento, composto da 75 pagine, vengono richiamati i pareri favorevoli espressi dalla Direzione nazionale antimafia, dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino e dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione del Viminale. Secondo le valutazioni degli investigatori, l’area anarchica che continua a fare riferimento alla figura di Cospito rappresenterebbe ancora un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Per questo motivo, il ritorno a un regime detentivo meno rigido potrebbe consentire la ripresa di collegamenti e scambi di informazioni con ambienti ritenuti di matrice eversiva. Tra gli elementi richiamati nel decreto compare anche quanto accaduto il 19 marzo scorso nel Parco degli Acquedotti, a Roma, dove persero la vita Sandro Mercogliano e Sara Ardizzone mentre stavano maneggiando un ordigno all’interno di un edificio abbandonato. Per gli inquirenti quell’episodio rappresenterebbe un’ulteriore conferma dell’esistenza di nuclei anarchici ancora attivi e radicalizzati.

La difesa confuta la tesi del ministero della Giustizia: “Non è un pericolo”

La difesa aveva confutato questa ricostruzione. Secondo il legale di Cospito, gli ultimi attentati rivendicati dalla Federazione anarchica informale risalgono ormai al biennio 2022-2023 e successivamente non sarebbero emersi episodi riconducibili alla stessa organizzazione. Rossi Albertini ha inoltre sottolineato che né Mercogliano né Ardizzone avrebbero avuto legami con la Fai. Il primo era stato assolto dall’accusa di appartenenza all’organizzazione nel processo ‘Scripta Manent’ di Torino, mentre la seconda era stata assolta nell’inchiesta ‘Sibilla’ della procura di Perugia, relativa alla rivista anarchica ‘Vetriolo’. Tra i rilievi avanzati dalla difesa figura anche il richiamo, contenuto nelle motivazioni del rinnovo del 41 bis, a procedimenti giudiziari nei quali l’accusa di associazione con finalità di terrorismo è successivamente caduta. Oltre all’inchiesta sulla rivista ‘Vetriolo’, viene citata anche l’operazione ‘Byalistok’ del 2020, che coinvolse alcuni frequentatori del centro sociale Bencivenga di Roma. Nonostante le obiezioni difensive, gli investigatori ritengono che Cospito continui a esercitare un ruolo di riferimento all’interno della galassia anarchica e che possa ancora trasmettere indicazioni all’esterno anche dal carcere. Nelle motivazioni del decreto si evidenzia inoltre il “rischio che il detenuto possa mantenere un flusso di informazioni” attraverso i colloqui autorizzati con la sorella.