Mondiali 2026, oggi in campo Inghilterra, Belgio e Usa: orario, probabili formazioni e dove vederle

Sono tre i match in programma oggi mercoledì 1° luglio ai Mondiali 2026: Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti-Bosnia Erzegovina. Tutte e tre le partite sono valide per i sedicesimi di finale.
- Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, ore 18.00, Atlanta Stadium
- Belgio-Senegal, ore 22.00, Seattle Stadium
- Stati Uniti-Bosnia Erzegovina, ore 02.00, San Francisco Bay Area Stadium
Mondiali 2026, le proiezioni agli ottavi di finale
In vista del passaggio del turno la squadra di Thomas Tuchel o quella di Sébastien Desabre, agli ottavi di finale, sfiderebbe il Messico che ha superato 2-0 l’Ecuador. Una tra il Belgio di Rudi Garcia e il Senegal di Pape Thiaw se la vedrà, invece, con una tra gli Usa di Mauricio Pochettino e la Bosnia-Erzegovina guidata da Sergej Barbarez.
- Inghilterra/Repubblica Democratica del Congo-Messico
- Belgio/Senegal-Stati Uniti/Bosnia-Erzegovina
Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, probabili formazioni
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct Tuchel
Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Kayembe; Wissa, Bakambu. Ct Desabre
Belgio-Senegal, probabili formazioni
Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Ct Garcia
Senegal (4-3-3): Mory Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Mané, Sarr, I. Ndiaye. Ct Thiaw
Stati Uniti-Bosnia Erzegovina, probabili formazioni
Stati Uniti (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKenzie, Pulisic; Balogun. Ct Pochettino
Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko. Ct Barbarez
Dove vedere le partite in tv
- La partita tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo si può vedere in diretta su Dazn (previo abbonamento) e in chiaro su Rai1.
- La partita tra Belgio e Senegal si può vedere in diretta su Dazn (previo abbonamento)
- La partita tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina si può vedere in diretta su Dazn (previo abbonamento)