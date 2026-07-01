Home > Calcio > Mondiali 2026, oggi in campo Inghilterra, Belgio e Usa: orario, probabili formazioni e dove vederle

Sono tre i match in programma oggi mercoledì 1° luglio ai Mondiali 2026: Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti-Bosnia Erzegovina. Tutte e tre le partite sono valide per i sedicesimi di finale.

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, ore 18.00, Atlanta Stadium

ore 18.00, Atlanta Stadium Belgio-Senegal , ore 22.00, Seattle Stadium

, ore 22.00, Seattle Stadium Stati Uniti-Bosnia Erzegovina, ore 02.00, San Francisco Bay Area Stadium

World-class teams 🤝 World-class fixtures#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

Mondiali 2026, le proiezioni agli ottavi di finale

In vista del passaggio del turno la squadra di Thomas Tuchel o quella di Sébastien Desabre, agli ottavi di finale, sfiderebbe il Messico che ha superato 2-0 l’Ecuador. Una tra il Belgio di Rudi Garcia e il Senegal di Pape Thiaw se la vedrà, invece, con una tra gli Usa di Mauricio Pochettino e la Bosnia-Erzegovina guidata da Sergej Barbarez.

Inghilterra/Repubblica Democratica del Congo-Messico

Belgio/Senegal-Stati Uniti/Bosnia-Erzegovina

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct Tuchel

Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Kayembe; Wissa, Bakambu. Ct Desabre

L’Inghilterra si riscalda prima del match contro Panama, New York, 27 giugno 2026 (AP Photo/Seth Wenig)

Belgio-Senegal, probabili formazioni

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Ct Garcia

Senegal (4-3-3): Mory Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Mané, Sarr, I. Ndiaye. Ct Thiaw

Leandro Trossard festeggia il gol contro la Nuova Zelanda, Vancouver, Canada, 26 giugno 2026 (AP Photo/Abbie Parr)

Stati Uniti-Bosnia Erzegovina, probabili formazioni

Stati Uniti (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKenzie, Pulisic; Balogun. Ct Pochettino

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko. Ct Barbarez

Christian Pulisic, Irvine, Usa, 23 giugno 2026 (AP Photo/Andre Penner)

Dove vedere le partite in tv