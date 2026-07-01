Angelini Industries: +4,6% ricavi 2025, bene pharma e tech

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Angelini Industries ha chiuso il bilancio consolidato del 2025 con ricavi totali pari a 1,7 miliardi di euro

Nuovo aumento dei ricavi nel 2025 per Angelini Industries. Il Gruppo – attivo nei settori della salute, tecnologia industriale e largo consumo – ha chiuso il bilancio consolidato del 2025 con ricavi totali pari a 1,7 miliardi di euro in aumento del 4,6% rispetto al 2024.

Si rafforzano le aree strategiche: la farmaceutica, che cresce nel settore della brain health, e la tecnologia industriale, che si espande nella robotica applicata alla logistica. Angelini Pharma consolida la sua crescita con ricavi pari a 1,26 miliardi di euro (+3,3% rispetto al 2024) e rappresenta i 3/4 del fatturato totale del Gruppo. Dal canto suo Angelini Technologies ha registrato ricavi record di oltre 390 milioni di euro nel 2025 (+59% rispetto al 2024), che corrispondono al 23% del fatturato complessivo di Angelini Industries.

Non solo: il Gruppo ha una presenza geografica diversificata con ricavi generati per il 37% in Italia, per il 43% nel resto d’Europa e per il 20% in Paesi extra-europei. Positivi i margini con l’Ebitda a 228,96 milioni, il risultato prima delle imposte a 168,97 milioni di euro e il risultato netto pari a 127,41 milioni di euro.

“Le imprese familiari hanno la responsabilità di prendere decisioni che producano valore per le generazioni successive. Nel 2025 – afferma Sergio Marullo di Condojanni, Ceo del Gruppo Angelini Industries – abbiamo concentrato capitale, competenze e attenzione manageriale nelle attività che riteniamo più in grado di contribuire allo sviluppo futuro del Gruppo”.

“Abbiamo rafforzato la nostra presenza in ambiti ad alta intensità di innovazione come la Brain Health, le malattie rare e la tecnologia industriale, consolidando la capacità di investimento necessaria per sostenere nuove opportunità di crescita internazionale. Sono scelte – conclude – che riflettono una visione di lungo periodo e la volontà di continuare a costruire un gruppo sempre più focalizzato, competitivo e internazionale”.