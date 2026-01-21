Home > Salute > Farmaci > Marullo di Condojanni è il nuovo Ceo di Angelini Pharma e accelera sulla Brain Health

Il 2026 si apre con un notizia importante per una delle Fab13, le imprese della farmaceutica a capitale italiano campionesse di fatturato: Sergio Marullo di Condojanni è il nuovo Ceo di di Angelini Pharma, parte di Angelini Industries (Gruppo multinazionale italiano attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo).

L’azienda apre l’anno ‘col botto’ e non nasconde di guardarsi intorno, con l’obiettivo di “rafforzare la pipeline di farmaci innovativi e di candidati promettenti”.

Chi è il nuovo Ceo di Angelini Pharma

Marullo di Condojanni è già Ceo di Angelini Industries dal 2020 e continuerà a svolgere questo ruolo, assumendo contestualmente la guida della divisione farmaceutica, per promuovere l’attuazione di una strategia coerente e integrata. Dal canto suo Jacopo Andreose, che ha guidato Angelini Pharma fino alla fine del 2025, non lascia il gruppo: entrerà a far parte del Cda di Angelini Holding e diventerà senior advisor del Consiglio di amministrazione di Angelini Pharma.

“Angelini Pharma occupa un posto molto speciale all’interno del nostro gruppo – scrive Marullo di Condojanni su Linkedin – è il luogo in cui scienza, cura e responsabilità si incontrano per avere un impatto reale sulla vita delle persone. Assumere questo ruolo rappresenta una sfida personale entusiasmante e una grande opportunità per costruire su una solida eredità, guardando al futuro con ambizione e determinazione”.

Gli obiettivi di Angelini Pharma

“In un momento di rapidi cambiamenti nel settore sanitario globale, il nostro obiettivo – precisa Marullo di Condojanni – rimane chiaro: promuovere la Brain health, con particolare attenzione alle malattie neurologiche rare, continuando a costruire sulla nostra legacy nel settore della salute dei consumatori, rafforzando la competitività a lungo termine e continuando a investire nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione che fanno davvero la differenza”.

Asso piglia tutto

Come sottolinea Thea Paola Angelini, presidente di Angelini Holding, “la nomina di Sergio a Ceo semplificherà il processo decisionale della nostra divisione farmaceutica, il cuore del nostro Gruppo. Questa scelta strategica ci consentirà di essere più vicini alle esigenze del mercato e, soprattutto, ai pazienti, garantendo maggiore efficienza, agilità, rapidità decisionale e flessibilità”.

Il duplice incarico consentirà infatti al manager di guidare direttamente l’attuazione della strategia all’interno della divisione healthcare, con l’obiettivo di massimizzare il valore di Angelini Pharma in un settore ad alto tasso di crescita, favorendo un più efficace allineamento strategico e una maggiore tempestività decisionale.

Brain health ma non solo, le priorità di Angelini Pharma

Al centro dell’attenzione del gruppo, come dichiarato dal suo numero uno, c’è la Brain Health, in particolare nell’ambito delle malattie neurologiche rare.

Tra le altre priorità, l’espansione della presenza globale di Angelini Pharma, “anche attraverso nuove acquisizioni volte a rafforzare la pipeline di farmaci innovativi e di candidati promettenti”, spiegano dal gruppo. Resta centrale l’impegno a sostenere “gli investimenti in ricerca, sviluppo e attività produttive in Italia, affiancato da una strategia di apertura ai mercati internazionali per cogliere ulteriori opportunità di crescita”.

Una fase di trasformazione

Per Angelini Pharma questa è “una fase cruciale di trasformazione – ha dichiarato Sergio Marullo di Condojanni – Le nostre priorità strategiche sono chiare: rafforzare la competitività di lungo periodo e cogliere opportunità di M&A trasformative che ci consentano di crescere su scala globale. Parallelamente, continueremo a dare piena attuazione a una strategia ambiziosa, orientata al raggiungimento della leadership di mercato e allo sviluppo di soluzioni innovative e dirompenti nella Brain health a beneficio dei pazienti di tutto il mondo.”

Angelini Pharma ha radici antiche ma guarda al futuro: fondata in Italia all’inizio del XX secolo, oggi opera direttamente in 20 Paesi, impiegando più di 3.000 persone. I suoi prodotti sono commercializzati in oltre 70 Paesi attraverso alleanze strategiche con i principali gruppi farmaceutici internazionali.

Per il gruppo si annuncia anche un nuovo assetto organizzativo, basato su franchise dedicate, con l’obiettivo di massimizzare la creazione di valore e supportare l’espansione internazionale nelle aree a più elevato potenziale di crescita.