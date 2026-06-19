Lusofarmaco celebra i 75 anni e guarda al futuro

Un compleanno di ‘peso’ per un gioiellino del pharma italiano. Parliamo di Lusofarmaco, fondata nel 1951 ed entrata a far parte del Gruppo Menarini nel 1983, in seguito all’acquisizione realizzata da Alberto Sergio Aleotti.

In questi 75 anni l’azienda ha consolidato la propria presenza nelle neuroscienze e nelle aree respiratoria e cardiovascolare, sviluppando soluzioni terapeutiche per migliorare la qualità della vita dei pazienti. “Celebrare questi 75 anni significa riconoscere l’importanza della storia del nostro gruppo per guardare al suo futuro: crediamo nell’Italia e nel valore dell’industria farmaceutica del nostro Paese“. Lo hanno dichiarato Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini, Gruppo che vanta un fatturato 2025 da quasi 4,9 miliardi di euro, con una crescita del 6,2% rispetto al 2024.

“Sostenere le aziende che scelgono di crescere in Italia”

“In un contesto internazionale in cui Stati Uniti e Cina cercano di strappare dall’Europa la nostra base industriale, è fondamentale sostenere le aziende che scelgono di crescere e creare valore sul territorio. È una sfida che richiede una collaborazione sempre più stretta tra imprese e istituzioni, per continuare a rendere l’Italia un Paese competitivo e attrattivo per gli investimenti”, hanno aggiunto gli Aleotti.

Lusofarmaco, con sede in Lombardia, ha celebrato l’anniversario con un evento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo sanitario, professionisti della salute e realtà del territorio. Una giornata di confronto dedicata alle sfide della sanità e al contributo che impresa, comunità e istituzioni possono offrire per migliorare la risposta ai bisogni di cura.

Lusofarmaco e il pharma lombardo

La celebrazione si è svolta a Rozzano (Milano), sede di Lusofarmaco, confermando il legame costruito negli anni con una delle aree più dinamiche del Paese per le scienze della vita e il comparto farmaceutico. L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del Presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia della Regione Lombardia Emanuele Monti e del Sindaco di Rozzano Mattia Ferretti.

Il comparto farmaceutico “rappresenta una delle eccellenze della Lombardia e trova nella nostra regione un ecosistema favorevole alla crescita, all’innovazione e alla ricerca” ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“In una fase complessa per il settore, istituzioni e imprese devono continuare a lavorare insieme per rafforzare la competitività, sostenere la ricerca e garantire ai cittadini l’accesso alle terapie innovative. I 75 anni di Lusofarmaco testimoniano il contributo che aziende radicate sul territorio possono offrire allo sviluppo del sistema delle scienze della vita e alla capacità della Lombardia di essere protagonista nell’innovazione sanitaria”, ha detto Fontana.

“Oggi celebriamo la nostra storia, ma guardiamo soprattutto al futuro, con l’obiettivo di continuare a generare valore per i pazienti e contribuire all’evoluzione del sistema salute”, ha rimarcato Barbara Cicero, General Manager di Lusofarmaco.

Come ha evidenziato il Sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, “Lusofarmaco rappresenta una realtà di eccellenza, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative. Il successo raggiunto dall’azienda testimonia il valore di un percorso fondato su competenza, innovazione e responsabilità, motivo di orgoglio per la nostra città”.