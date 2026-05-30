Doc Pharma si aggiudica l’anti-acido Takeda, le prospettive

“Un’operazione cruciale, in linea con il nostro piano di sviluppo a medio e lungo termine”. Così Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma, commenta con soddisfazione il completamento dell’acquisizione da Takeda di Riopan*, noto farmaco anti-acido indicato per il trattamento sintomatico di diverse condizioni legate all’acidità gastrica. Il medicinale è utilizzato in caso di gastrite, reflusso gastroesofageo, ulcera peptica, bruciore di stomaco e indigestioni.

L’operazione “ci consente di integrare ulteriormente il nostro portfolio prodotti e perseguire organicamente il processo di crescita e sviluppo dell’Azienda”, sottolinea Zagaria.

Negli ultimi anni Doc Pharma ha ampliato il proprio portafolio di prodotti. E lo ha fatto attraverso una serie di operazioni strategiche: dall’integrazione della linea oftalmologica con l’acquisizione di Medivis nel 2022, alla crescita nel segmento dei miorilassanti con Muscoril, fino all’accordo con Geopharma nel 2025, che rafforza la presenza nel mercato nutraceutico, in particolare in ambito osteoarticolare. L’operazione Riopan è centrata, oltretutto, sulla valorizzazione di impianti produttivi e specialisti italiani.

La direzione di Doc Pharma

Sostenuta dagli azionisti, l’operazione si pone in continuità con l’acquisizione della linea oftalmica di Medivis nel 2022, della gamma nutraceutica di Geofarma a febbraio 2025 e dei marchi Muscoril (aprile 2024) ed Ematonil (aprile 2026), rafforzando la linea di prodotti nelle Linee Otc e Specialty, oltre al consolidato portfolio di prodotti generici che vanta oltre 250 molecole, in varie aree terapeutiche.

Doc Pharma commercializzerà il prodotto direttamente in Italia e ne curerà la distribuzione attraverso accordi commerciali con partner locali in altri 11 Paesi, tra cui Portogallo, Austria, Svizzera, Spagna e Belgio.