Chi è Maria Paola Chiesi, prima donna alla presidenza del Gruppo

Mantenere “stabilità e coerenza nella governance, continuando al contempo ad allineare crescita, innovazione e sostenibilità attraverso una prospettiva di lungo periodo e intergenerazionale”. Con questo obiettivo Gruppo Chiesi ha annunciato la nomina di Maria Paola Chiesi a presidente del Cda. La nuova presidente prende il testimone da Alessandro Chiesi, che conclude il proprio mandato dopo quasi tre anni e ora è vicepresidente.

Una nomina all’unanimità, quella della neo presidente, all’insegna della continuità. In qualità di membro della famiglia e del Cda, nonché attraverso i ruoli operativi ricoperti negli ultimi 30 anni, la manager ha svolto un ruolo centrale nella definizione della pianificazione strategica del Gruppo e nell’integrazione della sostenibilità quale elemento chiave delle decisioni aziendali.

Questa nomina rappresenta inoltre una tappa significativa nella storia del Gruppo, poiché Maria Paola Chiesi diventa la prima donna presidente nella storia dell’azienda fondata a Parma nel 1935.

Chi è Maria Paola Chiesi

Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, un Master in Business Administration (MBA), la manager dal 1995 lavora nel Gruppo di famiglia ricoprendo diversi ruoli.

Dal 2010 si occupa, prima come coordinatore e, dal 2021 come presidente, della Fondazione Paolo Chiesi, organizzazione no-profit espressione della responsabilità sociale d’impresa del Gruppo, dedicata alla ricerca e a progetti di cooperazione internazionale nel campo della medicina respiratoria e della neonatologia. Dal 2015 è stata direttore del dipartimento di Shared Value & Sustainability (SV&S), mentre nel luglio 2023 assume il ruolo di vicepresidente di Chiesi Farmaceutici Spa. Ora l’arrivo al timone del Gruppo.

“Assumo questo nuovo incarico con un profondo senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare la continuità e l’impegno verso i valori che guidano Chiesi da generazioni – ha dichiarato la neo presidente – Per noi ‘Scienza che cura’ significa perseguire l’innovazione scientifica con responsabilità, per il suo impatto sulle persone, sulla società e sull’ambiente”.

Un principio che “continua a rappresentare il fondamento della nostra identità come Società Benefit e azienda certificata B Corp, rendendo la sostenibilità parte integrante del nostro modello di business, incorporata nel modo in cui prendiamo decisioni e creiamo valore di lungo termine per i pazienti, le comunità e le future generazioni”, ha concluso la leader.