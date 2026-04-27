Alfasigma chiude operazione da almeno 400 mln dollari su farmaco Gsk

Alfasigma si è aggiudicata i diritti esclusivi mondiali per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di linerixibat.

È fatta. Alfasigma si è aggiudicata i diritti esclusivi mondiali per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di linerixibat, farmaco destinato al trattamento del prurito colestatico associato alla colangite biliare primitiva nei pazienti adulti.

In base ai termini dell’accordo Gsk riceverà un pagamento iniziale di 300 milioni di dollari, a cui si aggiungeranno 100 milioni di dollari per l’approvazione della Fda statunitense (un via libera arrivato nel periodo intercorso tra la firma e la chiusura dell’accordo).

Gsk potrebbe ricevere ulteriori 20 milioni di dollari al momento dell’approvazione nell’Unione Europea e nel Regno Unito, oltre a pagamenti legati ai risultati di vendita fino a un massimo di 270 milioni di dollari, e maturerà royalty a doppia cifra in base alle vendite nette a livello mondiale.

Il farmaco, l’ok in Usa e i dossier aperti

Linerixibat è un inibitore del trasportatore ileale degli acidi biliari che agisce sui diversi meccanismi alla base del prurito cronico, ed è il primo farmaco approvato negli Stati Uniti per questa indicazione.

Le domande di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco sono attualmente all’esame delle autorità regolatorie in Unione Europea, Regno Unito, Cina e Canada, sulla base dei dati positivi dello studio di fase III GLISTEN.

Alfasigma e le malattie rare

“Il perfezionamento di questo accordo rappresenta un passo fondamentale nel rafforzamento della nostra pipeline. Si tratta di un’innovazione terapeutica con un rilevante potenziale a livello globale. Abbiamo una presenza internazionale e una consolidata expertice nelle malattie rare e nelle specialty che permetteranno la crescita strategica del nostro portfolio grazie a questa acquisizione, generando valore per i pazienti e per i nostri azionisti”, ha commentato Francesco Balestrieri, Ceo di Alfasigma.

L’azienza, fondata oltre 75 anni fa in Italia, distrubuisce prodotti in oltre 100 mercati nel mondo.