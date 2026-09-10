Home > Salute > Bellezza > Melanoma anche a testa e unghie, il ruolo di estetiste e parrucchieri

Non si spengono i riflettori sulla lotta al melanoma. Un tumore della pelle subdolo, che può colpire dove non ti aspetti. E per fare la differenza il mondo della bellezza può fare squadra con quello della salute. Sono infatti circa 800 ogni anno in Italia le diagnosi di melanoma del cuoio capelluto e delle unghie.

Per intercettare queste lesioni prima che sia troppo tardi, Paolo Ascierto e Fondazione Melanoma lanciano un appello a parrucchieri ed estetisti. “Chiediamo ai professionisti del settore beauty di fare squadra con noi”, chiarisce Ascierto. Ma di che cosa parliamo? E quale può essere il ruolo di estetiste e parrucchieri?

La sfida sotto i capelli

“Sebbene la testa e il collo rappresentino soltanto il 9% della superficie corporea, questa zona concentra circa il 20% di tutti i casi di melanoma in Italia. Di questi, oltre un terzo (35%) si sviluppa direttamente sotto la chioma. In quest’area, il melanoma viene spesso definito ‘killer invisibile’: i capelli lo nascondono alla vista del paziente, la forte vascolarizzazione della zona ne facilita la diffusione e la lesione tende a crescere in profondità più rapidamente”, dice Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus.

L’impatto sulla sopravvivenza

Il risultato è un tasso di sopravvivenza a 10 anni che si attesta attorno al 60%, un dato nettamente inferiore rispetto ai melanomi che compaiono sugli arti o sul tronco. “Parte del lavoro dei parrucchieri prevede di separare le ciocche dei capelli e questo consente di osservare la cute da angolazioni che nessuno di noi potrebbe mai raggiungere da solo allo specchio. Segnalare con discrezione una macchia scura, asimmetrica o nuova durante un lavaggio o un taglio può fare la differenza tra una diagnosi tempestiva e una malattia avanzata”, dice Ascierto.

La proposta è stata lanciata in occasione dell’ottava edizione di ‘We in Action’, evento dedicato all’importanza di fare squadra nella prevenzione e alle nuove frontiere nella lotta contro i tumori cutanei, in corso a Napoli, che ha visto come testimonial il campione di calcio Giuseppe Bergomi.

“Nella mia carriera ho imparato che le partite più importanti non si vincono mai da soli, ma grazie a un lavoro di squadra dove ognuno ha un ruolo fondamentale. In questa battaglia contro il melanoma, parrucchieri ed estetisti possono diventare nostri preziosi compagni di squadra: non come ‘centravanti’ della diagnosi, compito che spetta solo ai medici, ma possono servire l’assist vincente”, ha detto Bergomi, storico testimonial di We in Action. “Guardare dove gli altri non arrivano, notare un dettaglio e fare la segnalazione giusta al momento giusto: è così che si fa squadra per salvare una vita”.

Giuseppe Bergomi e Paolo Ascierto

Il melanoma delle unghie

Se il cuoio capelluto soffre di scarsa visibilità, “il melanoma della matrice ungueale è una forma rara ma aggressiva (pari a circa 130–300 casi l’anno in Italia), che si manifesta come una banda longitudinale scura sulla lamina ungueale (melanonichia)”, ricorda lo specialista.

C’è poi un altro elementi di cui tenere conto: il melanoma dell’unghia può insorgere subito dopo la pubertà. “In questa fascia d’età, le lesioni vengono frequentemente scambiate per traumi da sport, ematomi o micosi. L’estetista o l’onicotecnica, rimuovendo smalti o ricostruzioni, è la prima figura in grado di notare striature scure verticali di ampiezza, forma o colore irregolare; cambiamenti progressivi nella pigmentazione della linea nel tempo, scurimento della cuticola o della cute attorno all’unghia”, elenca Ascierto.

Il monito di Ascierto

Parrucchieri ed estetisti non devono certo fare diagnosi, compito che resta di esclusiva pertinenza del dermatologo. “Il loro ruolo è esclusivamente quello di ‘campanello d’allarme’: un invito gentile – e riservato – rivolto al cliente a far controllare dal medico una macchia insolita o una striscia sull’unghia che non accenna a scomparire”, chiarisce infine Paolo Ascierto. Perché in caso di melanoma una diagnosi precoce fa la differenza.