Ozempic face? Bartoletti: “Come prevenirla e ripristinare i volumi”

Una specie di contrappasso: mentre i chili di troppo volano via dalla bilancia con l’aiuto dei farmaci Glp-1, il volto appare via via più scavato, gli zigomi meno pieni, la linea della mandibola meno definita. Insomma, all’improvviso lo specchio ci mostra più vecchi: “È l’Ozempic face, un fenomeno collegato al dimagrimento rapido consentito dalle incretine, che modifica viso e corpo. La risposta della medicina estetica punta soprattutto a riempire questi vuoti e a ripristinare i volumi”, spiega a LaSalute di LaPresse il presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime) Emanuele Bartoletti, alla vigilia del 47.mo congresso della società scientifica, in programma da domani nella Capitale.

Come prevenire l’Ozempic face

Il dilagare di semaglutide & Co, anche per perdere solo pochi chili, non è una moda senza effetti per la bellezza. “Pazienti che dimagriscono rapidamente ne abbiamo avuti tanti anche in passato, basti pensare agli obesi che facevano il bypass gastrico piuttosto che palloncino. Il problema qui – chiarisce Bartoletti – è che si tratta di pazienti non obesi che dimagriscono molto rapidamente: i tessuti non hanno il tempo di adattarsi”.

E l’Ozempic face riguarda anche il corpo, che si svuota e perde tono. La buona notizia è che questo problema si può prevenire. “Nel momento in cui si inizia una terapia con le incretine bisogna accompagnare i pazienti, aiutando i tessuti a rimanere più elastici”, raccomanda il presidente Sime.

Come? “Ad esempio con biostimolazioni, cioè iniettando sostanze che aiutino i fibroblasti ad avere una buona attività, quindi prodotti con collagene, acido ialuronico, oppure utilizzando terapie fisiche, come per esempio la radiofrequenza e poi eventualmente supplementando con collagene”.

Il caso degli uomini (fortunati)

L’Ozempic face minaccia anche gli uomini? “In effetti seguono lo stesso iter di dimagrimento delle donne, ma hanno un vantaggio. Intanto con un po’ di barba è possibile nascondere i cedimenti al volto – scherza Bartoletti – ma soprattutto gli uomini hanno un derma più spesso, motivo per cui raramente sviluppano le rughe a ‘codice a barre’ intorno alle labbra. Questo è un vantaggio”.

Come intervenire su Ozempic face e body

Quando il danno è fatto, la strategia della medicina estetica punta a riempire i vuoti ripristinando i volumi. Come? “I filler dermici a base di acido ialuronico restituiscono al volto armonia in modo rapido, naturale e non invasivo, coadiuvati in questo da un sapiente uso del botox”, dice l’esperto. Ci sono poi trattamenti di skin tightening non invasivo che stimolano la produzione di collagene (laser, radiofrequenze) e la biostimolazione per migliorare la qualità della pelle e ridarle tono, senza passare dal bisturi.

Per addome, braccia e cosce ‘cadente’ gli specialisti puntano su skin tightening e di body contouring, ultrasuoni e radiofrequenze. Nei casi più marcati lifting e addomino-plastiche stano tornando in auge, insieme a interventi di rimodellamento e – nel caso delle pazienti – anche dell’aumento di volume seno.