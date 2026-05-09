Crema solare salva pelle, la regola delle 2 dita

Con l’avvicinarsi dell’estate l’attenzione alla pelle diventa ancor più importante. In barba alle fake news e alle sfide social, ormai sappiamo che non bisogna dimenticare la protezione contro i raggi per ridurre i rischi di melanoma. Ma quanta crema solare mettere? “Suggerisco di farci guidare dalla regola delle due dita“, ha detto il professor Antonino Di Pietro, dermatologo nonché presidente fondatore di Isplad.

L’esperto ha affrontato il tema nel corso dell’evento ‘I cosmetici come eccellenza italiana tra sicurezza, sostenibilità e volano dell’economia’, organizzato dal ministero della Salute e dagli Ifo Regina Elena-San Gallicano in collaborazione con Cosmetica Italia.

La regola delle due dita

“Prendiamo la crema e mettiamola su indice e medio per tutta la lunghezza delle dita, dall’inizio fino alla punta”, ha spiegato Di Pietro. “Ecco: questo è il quantitativo giusto per viso e collo”.

“È importante mettere sempre la protezione, magari mezz’ora prima di andare in spiaggia, in modo da arrivare ben preparati. Ricordiamo poi che la crema protegge ma non è una tuta d’amianto: l’applicazione va ripetuta periodicamente e sempre dopo il bagno”.

Insomma, per proteggere i nostri 2 metri quadrati di pelle “dobbiamo essere generosi: non lesinare mai con la crema solare”, ha concluso lo specialista.