Corpo e volto nuovi in sicurezza: Roma Capitale della chirurgia plastica 

Più giovani e belli con l’aiuto del bisturi, ma anche in sicurezza. Gli oltre 600 soci dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe) si riuniscono a Congresso a Roma dal 10 al 12 aprile per fare il punto sulle novità per il settore.

“Il nostro Congresso nazionale rappresenta il cuore pulsante della missione di Aicpe: la formazione d’eccellenza” dichiara Roberto Bracaglia, presidente dell’Associazione. “In un settore in costante evoluzione come la chirurgia plastica estetica, l’aggiornamento continuo non è solo un’opportunità di crescita professionale, ma un dovere etico”.

“Solo attraverso il confronto scientifico di altissimo livello e la padronanza delle tecniche più innovative possiamo garantire ai pazienti il massimo della sicurezza, oltre a risultati armonici e sempre più personalizzati, in linea con i principi etici e di responsabilità che guidano la chirurgia estetica moderna”, dice il numero uno dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica.

I temi al centro della tre giorni

Dalla mastoplastica al lifting del seno, al Congresso si parlerà anche della scelta delle protesi ottimali e delle strategie chirurgiche per le mastoplastiche additive, sia primarie che di revisione, affrontando la gestione dei casi complessi.

Ma gli specialisti di chirurgia plastica parleranno anche di tecniche di rimodellamento corporeo, addominoplastica e chirurgia combinata post-partum, senza dimenticare le novità nella liposuzione ad alta definizione.

Teoria e pratica

Ampio spazio verrà poi dato alle tecniche chirurgiche dedicate al volto, con attenzione all’integrazione crescente con la medicina estetica. “Ci attendono tre giornate di confronto e aggiornamento dedicate ai progressi più recenti della chirurgia estetica del viso e del corpo, con sessioni parallele e focus tematici di alto profilo scientifico” dichiara Paolo Vittorini, Vice Presidente Aicpe. “Inauguriamo quest’anno una nuova formula congressuale che combinerà relazioni teoriche e analisi di casi pratici”.

Tra i relatori di spicco esperti del calibro di Richard Chaffoo (Usa), Ali Ghanem (UK), Raul Gonzalez (Brasile), Amin Kalaaji (Norvegia) e SureyyaSeneldir (Turchia), che condivideranno le loro esperienze e le innovazioni tecniche sviluppate nei rispettivi Paesi.

Infine l’Associazione annuncia la nascita di AICPESolidale, un’iniziativa dedicata a progetti di assistenza, beneficenza e missioni chirurgiche per chi è in stato di necessità, sia in Italia che nel mondo.