Il fondatore e presidente di Aideaco Celleno è morto a 75 anni.

Addio al padre della cosmetologia Leonardo Celleno. Romano, classe 1951, una carriera all’Università Cattolica, Celleno ha insegnato i ‘principi attivi’ della bellezza a generazioni di dermatologi, cosmetologi, farmacisti e giornalisti scientifici.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, si è poi specializzato in Dermatologia e Venereologia. Nel 1980, ha conseguito la borsa di studio del Ministero degli Esteri, Dipartimento per la Cooperazione culturale, scientifica e tecnica per i corsi di studio all’estero per laureati sulla biologia ed elettro microscopia.

L’esperienza all’estero

Nel 1980-81 è stato ricercatore associato presso il Centro Primario di ricerca Regionale dell’Oregon, impegnandosi nella ricerca sulla riparazione dei tessuti in particolare, con riferimento allo studio del tessuto connettivo. Negli stessi anni, ha partecipato al Master al Dipartimento di Dermatologia presso l’Università di Portland nell’Oregon, con la guida del professor William Montagna. In seguito ha fondato il corso di laurea in Scienze tecnologie cosmetologiche dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Il ritorno in Italia e la nascita di Aideco

È stato membro del del comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori presso l’Unione Europea SCCS, per svariati anni. Autore di numerose pubblicazioni a livello italiano ed internazionale, Celleno ha rappresentato un ponte tra il mondo della dermatologia e l’industria cosmetica italiana e internazionale.

Sempre attento e disponibile rispetto al mondo della comunicazione, nel 2007 il professor Celleno ha fondato l’associazione Aideco che raggruppa dermatologi e cosmetologi italiani impegnati in un corretta divulgazione della dermo-cosmetologia e dei prodotti cosmetici. Un’attività declinata attraverso congressi, corsi, convegni e seminari, pubblicazioni scientifiche e interviste su organi di stampa e sul proprio, vivace, sito istituzionale.

Come si legge sul sito, Aideco nasce nel 2007 “allo scopo di offrire un punto d’incontro e di riferimento per tutti coloro che operano a vario titolo nella dermo-cosmetologia moderna” dai dermatologi ai cosmetologi, ai medici, ai chimici, ai tossicologi, ai farmacisti, con l’obiettivo primario di migliorare la qualità di vita dell’individuo. Un’attenzione alla qualità di vita e alla comunicazione che hanno caratterizzato fino all’ultimo la carriera e l’impegno di Leonardo Celleno.