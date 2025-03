Alla Rinascente di Roma l'Ambasciatore di Svizzera per sostenere l'innovazione elvetica in particolare in ambito cosmetico

Stiamo ore e ore davanti a smartphone, tablet, computer e televisori. Insieme a una compagnia invisibile: la luce blu che è tra le principali cause dell’invecchiamento della pelle. Per combattere gli effetti nocivi della luce blu sbarcano in Italia i prodotti anti-age di Kenzai Cosmetics, la start up svizzera che grazie all’innovazione, alla ricerca, alla composizione di ingredienti rari e naturali ha dato vita a prodotti che agiscono come uno scudo contro la luce blu, contro gli impatti dell’inquinamento in particolare dello smog delle città. La gamma di prodotti naturali anti-age di Kenzai Cosmetics per la cura della pelle – accolti da ‘La Rinascente’ – sono in grado di proteggere dalla luce blu grazie a ingredienti rari come l’ectoina e la linfa di bulbina frutescens.

Un approccio innovativo quello di Kenzai Cosmetics che è valso il prestigioso premio ‘New Brand of the Year 2024’ agli European Natural Beauty Awards di Stoccolma. Naturalità e sostenibilità sono tratti distintivi di questa azienda elvetica dal marchio Swiss made, inteso come sinonimo di affidabilità e qualità, che non usa sintesi chimica né alcol ma per esempio acqua naturale delle Alpi svizzere e che pone attenzione anche all’economia circolare nei suoi packaging (bottiglie di vetro e confezioni airless). Kenzai Cosmetics ha la certificazione ‘Natrue’, un bollino di garanzia assegnato ai cosmetici naturali e biologici realizzati con ingredienti ‘ogm free’ e 100% naturali.

Anche l’ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, ha avuto modo di mettere in evidenza l’importanza delle relazioni economiche tra Svizzera e Italia, in particolare nell’innovazione anche nel settore della cosmetica: “L’Italia è un partner commerciale fondamentale per la Svizzera, con un forte appeal per i marchi di alta gamma.

Le start-up svizzere godono di una reputazione di eccellenza e innovazione in Europa. La cooperazione tra i due Paesi contribuisce a promuovere giovani imprese in grado di rivoluzionare i loro mercati”. “Siamo molto felici di questa partnership con La Rinascente in Italia”, ha osservato Barbara Darbellay-Moor, co-founder della Kenzai Cosmetics – l’Italia è una tappa importante della nostra espansione internazionale”. Stéphane Moor, fratello di Barbara e anche lui co-founder della start-up elevetica, ci parla dei primi risultati in Italia: “Sono ottimi. Siamo molto orgogliosi di essere in Italia”. Per la Rinascente scegliere un marchio di una start-up svizzera che sposa naturalità, innovazione e impegno sociale, come Kenzai Cosmetics – ha detto Giorgio Caputo, store manager de La Rinascente di Roma Piazza Fiume – è “una strategia sempre più cruciale per mantenere una reputazione solida e duratura che genera valore”. Con questo posizionamento all’incrocio tra innovazione, naturalità ed eccellenza svizzera, Kenzai Cosmetics si sta affermando come marchio pioniere nella protezione dalla luce blu, uno dei temi principali della bellezza moderna.

