Musiala, cosa sono le assenze causa dei collassi: parola al neurologo

Due collassi in campo nel giro di tre giorni: la vicenda di Jamal Musiala, ventitreenne centrocampista del Bayern Monaco, ha destato grande preoccupazione tra gli appassionati di calcio. A fornire dettagli in più sui due misteriosi svenimenti nelle amichevoli contro Lipsia e Heidenheim, è stato lo stesso calciatore sui suoi profili social.

“Mi sono state diagnosticate assenze di breve durata e transitorie, ma ben trattabili, riconducibili a una disfunzione neurologica”, ha spiegato Musiala. “So che, a prima vista, la cosa potrebbe sembrare allarmante, ma per è ormai parte della quotidianità”, ha aggiunto.

“Sono tre le possibili cause della perdita ripetuta di coscienza in una persona giovane, sana e sotto controllo medico”, spiega a LaPresse Piero Barbanti, ordinario di Neurologia dell’Irccs Università San Raffaele di Roma.

Le tre possibili cause

“La causa più frequente è rappresentata dalla sincope vasovagale, un disturbo del sistema nervoso vegetativo per cui il soggetto ha un abbassamento della pressione arteriosa che non è compensato da un aumento della frequenza cardiaca”, chiarisce l’esperto. Un’altra ipotesi è rappresentata dai problemi cardiologici: “Quando il soggetto ha un abbassamento della frequenza cardiaca – aritmia ipocinetica – può perdere conoscenza”, dice ancora il professor Barbanti.

E poi c’è l’assenza di cui ha parlato Musiala. Di che cosa si tratta? “È una manifestazione epilettica, nota anche come piccolo male, che dura pochi secondi, durante i quali il soggetto perde il contatto con l’ambiente”. Una sorta di “aritmia del cervello: l’attività del cervello diventa irregolare, provocando un blackout”, spiega il neurologo.

Jamal Musiala – (AP Photo/Matthias Schrader)

Il “blackout elettrico del cervello”

Quando si parla di epilessia, però, il pensiero va subito a spasmi muscolari, manifestazioni convulsive. “Nelle assenze, invece, si produce una sorta di blackout elettrico del cervello”. Nelle persone con una predisposizione per le assenze, queste possono essere favorite “da carenza di sonno, eccesso di caffeina e grave disidratazione”.

Musiala e le chance di continuare a giocare

È vero che Musiala, come lui stesso ha dichiarato, potrà continuare a giocare a livello professionistico? “Vorrei ricordare un celeberrimo mezzofondista, che sfiorò il record del mondo dei diecimila metri, il vicecampione olimpico Salvatore Antibo. Era affetto da epilessia e assumeva i farmaci antiepilettici”, conclude Barbanti. “È stato il primo a dimostrare che chi è affetto da epilessia può essere un superatleta”.