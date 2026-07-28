Green Building Council Italia, Alessandro Miani è il nuovo vicepresidente 

Alessandro Miani è il nuovo vicepresidente per il triennio 2026-29 di Green Building Council Italia, l’associazione italiana dedicata alla trasformazione sostenibile del settore delle costruzioni e dell’immobiliare. La nomina di Miani – già presidente della Sima, la Società italiana di medicina ambientale – è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di indirizzo dell’associazione.

“Ringrazio il presidente Fabrizio Capaccioli e tutto il Consiglio di indirizzo per la fiducia accordatami”, dichiara Miani. “Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità. La sostenibilità ambientale rappresenta oggi una condizione imprescindibile, ma il passo successivo consiste nel fare in modo che gli edifici non siano soltanto efficienti dal punto di vista energetico e climatico: devono diventare luoghi capaci di promuovere salute, benessere e qualità della vita”, dice ancora il neo vicepresidente.

E sulle priorità che orienteranno la sua azione aggiunge: “Il mio impegno sarà quello di favorire una sempre maggiore integrazione tra i principi del green building e quelli dell’healthy building, affinché la progettazione degli spazi metta sempre più al centro, insieme all’ambiente, anche la salute delle persone”.

Gbc Italia è parte del World Green Building Council, il più grande network internazionale del settore, presente in oltre 85 Paesi e con oltre 51mila membri nel mondo. In Italia riunisce oltre 400 soci tra imprese, professionisti, università, enti pubblici e organizzazioni della filiera delle costruzioni, promuovendo protocolli di certificazione, ricerca, formazione e attività di advocacy.