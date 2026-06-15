Premio Fair Play Menarini, sul palco anche Bebe Vio e Fabio Caressa

Si aggiungono due nomi prestigiosi alla lista dei campioni che saliranno sul palco del Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma a Firenze il prossimo 2 luglio: la campionessa paralimpica Bebe Vio e il giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa, vincitore del Premio speciale Franco Lauro ‘Narrare le emozioni’.

Il premio Fair Play Menarini

Il premio, che celebra i valori dell’etica e del rispetto nello sport, è giunto ormai alla sua trentesima edizione, confermandosi un “punto di riferimento per la promozione della cultura sportiva e dei suoi valori più autentici”, dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026.

I vincitori della trentesima edizione

Sul palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino saliranno anche fuoriclasse come Armand Duplantis, Gianfranco Zola, Gregorio Paltrinieri e Achille Polonara. E poi Antonella Palmisano, Chiara Mazzel, Daniele Garozzo, Simone Anzani e il trio composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti.

Il premio dedicato agli atleti-studenti

Oltre all’annuncio della partecipazione di Bebe Vio e Fabio Caressa, la conferenza stampa ha visto anche la consegna del Premio Fair Play Menarini – Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’ 2026, dedicato a tre studenti-atleti capaci di raggiungere ottimi risultati sia in gara che le proprio percorso scolastico.

Ad aggiudicarsi il premio quest’anno è stata Azzurra Severini, volto emergente del canottaggio classe 2006 – in particolare del beach sprint – che si è diplomata alla maturità col massimo dei voti. “Dietro ogni medaglia e ogni successo scolastico ci sono impegno, sacrificio determinazione e la capacità di costruire giorno dopo giorno il proprio futuro”, commenta l’assessora al Comune di Firenze Letizia Perini.

“Ogni grande campione è stato, prima di tutto, un giovane con un sogno e la volontà di inseguirlo – aggiungono Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Il Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’ nasce proprio per valorizzare quei percorsi in cui talento, impegno e crescita personale corrono nella stessa direzione”.