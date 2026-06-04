Alla Milano Health Week screening cardiometabolici gratuiti: l’iniziativa Eli Lilly

Screening cardiometabolici gratuiti, consulenze nutrizionali e iniziative dedicate alla prevenzione. È il contributo che Eli Lilly apporterà alla Milano Health Week 2026, il festival europeo dedicato a salute, innovazione e intelligenza artificiale in programma dal 4 al 6 giugno nel capoluogo lombardo.

Il truck a Milano

Main sponsor dell’evento, l’azienda sarà presente in piazza Gae Aulenti con il truck della salute ‘Io Prevengo’, una clinica mobile che offrirà ai cittadini controlli gratuiti e consulenze personalizzate. L’iniziativa, già proposta nelle precedenti edizioni, punta a favorire l’accesso agli esami di primo livello e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

A sostenere la campagna anche due testimonial del mondo dello sport: Arianna Fontana, leggenda dello short track e atleta italiana con più medaglie nella storia dei Giochi Olimpici, e Davide Bendotti, atleta paralimpico impegnato nella promozione di stili di vita sani e inclusivi.

La prevenzione come l’allenamento

“La prevenzione è un allenamento quotidiano verso il proprio benessere”, sottolinea Fontana. “Credo sia importante avvicinare le persone alla salute in modo semplice e accessibile, soprattutto attraverso iniziative che portano informazione e controlli direttamente nei luoghi della vita quotidiana”.

Sulla stessa linea Bendotti: “Lo sport insegna quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e prendersene cura ogni giorno. Essere al fianco di Lilly significa contribuire a diffondere una cultura della prevenzione più vicina alle persone, concreta e inclusiva”.

Secondo Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly, “essere main sponsor della Milano Health Week 2026 significa per Lilly contribuire concretamente a costruire una nuova cultura della salute, fondata su prevenzione, innovazione e accessibilità”.

Gli screening disponibili

Il truck sarà attivo per tutta la durata dell’evento e sarà accessibile anche alle persone con mobilità ridotta. Al suo interno saranno allestite tre postazioni cliniche dedicate a esami rapidi e non invasivi, oltre a un’area per le consulenze nutrizionali e spazi destinati ad attività informative.

Tra gli screening disponibili figurano la misurazione dell’indice di massa corporea, della circonferenza vita, della glicemia capillare, della pressione arteriosa, del profilo lipidico e dell’emoglobina glicata, parametro utilizzato nel monitoraggio del diabete. I risultati saranno integrati con indicazioni personalizzate su alimentazione e stile di vita fornite dal team di nutrizionisti presente nel truck.