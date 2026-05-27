La salute scende in piazza con la ‘Milano Health Week‘

Salute e prevenzione saranno al centro della ‘Milano Health Week‘, la tre giorni ospitata da piazza Gae Aulenti

Dal 4 al 6 giugno piazza Gae Aulenti nel capoluogo lombardo si trasformerà in un grande villaggio della salute a cielo aperto. Debutta la ‘Milano Health Week in Portanuova’, festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale applicata alla medicina. Tre giorni di screening gratuiti, incontri con specialisti, tecnologie immersive e attività divulgative con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai temi della ricerca clinica e della prevenzione.

I padiglioni tematici

La manifestazione si snoderà attraverso un percorso articolato in sei padiglioni tematici dedicati a salute femminile e maschile, neurologia e salute mentale, gastroenterologia e nutrizione, prevenzione oncologica e metabolismo cardiometabolico. In programma ecografie, pap test, spirometrie, test cognitivi, valutazioni cardiovascolari e incontri con medici e specialisti.

AI e nuove tecnologie

Anche l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie già impiegate nella pratica clinica troveranno spazio nella tre giorni milanese. Dalle applicazioni dell’AI per mammografia e tumore della prostata all’endoscopia avanzata, fino ai modelli predittivi per il rischio cardiometabolico, ai digital twin e ai sistemi di monitoraggio glicemico continuo.

“Innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale stanno contribuendo a cambiare il modo in cui preveniamo, diagnostichiamo e curiamo le malattie”, spiega Victor Savevski, presidente di Esaih, l’European Society for Artificial Intelligence in Health. “L’AI può offrire nuove capacità alla medicina, ma per generare valore reale deve essere sviluppata e adottata con competenza clinica, sicurezza, trasparenza ed evidenze scientifiche”.

Portare la salute negli spazi quotidiani

Per il Comune di Milano l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per portare il tema della salute negli spazi della quotidianità urbana. “Costruire occasioni di informazione e ascolto vicine ai luoghi dove vivono e lavorano le persone è un dovere verso i cittadini”, sottolinea l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé. “Milano Health Week è un’opportunità per promuovere una cultura della prevenzione sempre più consapevole e accessibile”.

Tra gli appuntamenti speciali della manifestazione anche la ‘Technogym group cycle class’, sessione outdoor di cycling in programma il 4 giugno, e il ‘Cancer survivor fay’ promosso da Lilt previsto il 6 giugno alla Biblioteca degli Alberi. L’evento punta inoltre a rafforzare il ruolo della Lombardia come hub nazionale ed europeo della ricerca sanitaria e dell’innovazione tecnologica applicata alla medicina.