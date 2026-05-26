Caldo e salute: giovedì 4 città italiane da bollino rosso

Giovedì saranno 4 le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. I consigli anti-caldo del ministero della Salute

Mentre la Francia boccheggia e la Gran Bretagna non se la passa meglio, il grande caldo insidia la Penisola. Stando alle previsioni del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute giovedì saranno 4 le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. Semaforo verde ad Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Napoli, mentre in tutte le altre città il bollino è giallo.

Che cosa significa il bollino rosso

Il bollino rosso, sottolinea il ministero della Salute, indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo sui gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di caldo, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Come difendersi dal caldo in 10 mosse

Ecco 10 suggerimenti del ministero di Lungotevere Ripa per affrontare la canicola in arrivo, riducendo i rischi per la salute: