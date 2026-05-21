Istat, troppi italiani sedentari: eccesso di peso per quasi 1 su 2

Tre italiani su dieci non fanno sport né attività fisica nel tempo libero, ma il numero dei sedentari nel 2025 è sceso del 2,4% rispetto all’anno precedente. Il Rapporto annuale Istat 2026, presentato presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, passa in rassegna i principali fattori di rischio per la salute degli italiani.

L’eccesso di peso

Nel 2025 risulta in eccesso di peso quasi un italiano su due, per l’esattezza il 46,4% delle persone con almeno 18 anni. È in sovrappeso il 34,8%, mentre presenta una condizione di obesità l’11,6%, pari a 5 milioni e 750mila persone. Il dato è stabile rispetto a quanto registrato nell’ultimo triennio (era pari al 46,3% nel 2023).

I fumatori

È fumatore quasi un italiano su cinque: il 18,6%. Un valore che risulta in diminuzione rispetti al 2024, quando la percentuale si era attestata al 19,2%. L’abitudine al fumo è più diffusa tra gli uomini (22,3%) che tra le donne (15,2%). Nel corso del tempo, però, il divario di genere si è significativamente ridotto: era di 9,2 punti percentuali nel 2015 ed è sceso a 7,1 punti nel 2025.

Continua l’ascesa di sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato. Se nel 2014 fumavano le sigarette elettroniche circa 800mila persone, nel 2025 sono quasi tre milioni. In crescita anche quota di utilizzatori dei dispositivi a tabacco riscaldato, che è raddoppiata tra il 2021 e il 2025, passando da uno a due milioni di persone.

Il consumo di alcol

Sono otto milioni – pari al 15,1% della popolazione – i consumatori di alcol con almeno un comportamento a rischio: consumo abituale eccessivo o binge drinking. Tra gli uomini la quota è pari al 21,3%, mentre tra le donne si ferma al 9,1%.

Le patologie croniche

Il 46,8% della popolazione adulta ha dichiarato nel 2025 di essere affetto da almeno una patologia cronica, mentre sono almeno due per il 26,5%. Se si include anche l’obesità, la quota di chi soffre di almeno una malattia cronica sale al 51,1%.

L’analisi della cronicità mostra un’evidente differenza di genere sfavorevole alle donne, per le quali si riscontrano maggiori prevalenze rispetto agli uomini: 48,4% contro 53,6% per almeno una patologia cronica, 25,2% contro 32,8% per almeno due e 12,8% contro 19,2% per 3 o più patologie croniche.