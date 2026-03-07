Salute una priorità per le donne, l’indagine e il peso dello stress

Prima la salute, ma per davvero. I dati dell’Osservatorio Salute Iqvia diffusi in vista dell’8 marzo evidenziano come le donne, da sempre centrali nella cura della famiglia, stiano oggi ridefinendo il proprio equilibrio, collocando il benessere tra le priorità assolute. Tra il dire e il fare però, c’è una situazione di stress continuo e costante lamentato da una su cinque.

Per l’80% delle italiane comunque ormai la salute rappresenta la priorità assoluta, prima ancora della famiglia e della stabilità economica. Una salute intesa in senso olistico, come equilibrio tra corpo e mente. Ma la buona notizia è che il 54% fa controlli medici regolari, il 50% adotta stili di vita sani, il 47% attribuisce valore al benessere psicologico e il 37% alla qualità delle relazioni affettive.

I punti dolenti e le insidie per le donne

Tutto bene, allora? Non proprio. Perché una donna su 2 ha fattori di rischio cardiovascolari, il 13% soffre di obesità e oltre il 30% è in sovrappeso. Mentre il 22% riferisce disturbi emotivi come ansia e depressione, il 16% soffre di patologie osteoarticolari e il 15% di insonnia, mentre il 20% e più fa i conti con uno stress continuo e costante.

A tenere lontane le donne dalla prevenzione, secondo Iqvia, un mix di carenza di informazioni, difficoltà di accesso ai servizi e limitato supporto medico. L’auspicio invece è quello di screening più accessibili e maggiore supporto nei percorsi di prevenzione e cura.