“Never Stop Supporting”, l’installazione di Lilly che coniuga i valori di sport e ricerca

Un paio di sci bianchi su cui spiccano scritte nere: “A tutta come sempre, pittrice di curve“, “Noi ci siamo ovunque tu voglia andare“, “È solo una pausa tra due discese leggendarie“.

Si tratta della nuova iniziativa che Lilly, azienda farmaceutica Sponsor Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026, ha dedicato a una delle sue testimonial, la campionessa di sci alpino nelle discipline di Slalom Parallelo e Super G e vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante Marta Bassino, che non ha potuto vivere in prima persona i Giochi a causa del grave infortunio subito ad ottobre scorso durante un allenamento. Dopo lo stop forzato, l’atleta ha intrapreso un percorso di riabilitazione per tornare in pista il prima possibile, magari per gioire proprio come fatto da Federica Brignone a Cortina.

Con il significativo titolo “Never Stop Supporting”, il progetto si lega al concept della campagna “Never Over – Non Fermarsi Mai” lanciata lo scorso 6 febbraio e coniuga i valori dello sport e quelli della ricerca scientifica. Come un atleta ha bisogno di allenarsi e di tentare più volte prima di raggiungere il suo obiettivo, così la scienza e la medicina in particolare necessitano di tempo e fallimenti prima di arrivare a una terapia efficace.

Marta Bassino, da testimonial a emblema di resilienza

La storia di Marta Bassino è stata dunque di ispirazione per Lilly, che ha deciso di dedicarle un’installazione interattiva a Piazza dei Mercanti, nel cuore di Milano. Alla presenza della stampa e di decine di curiosi, l’azienda farmaceutica ha svelato una struttura in plexiglass in cui ha collocato un paio di sci bianchi su cui sono riportate le dediche e le parole di incoraggiamento che familiari, amici e fan della sciatrice le hanno rivolto in questi mesi per spronarla a non arrendersi. All’inaugurazione era presente la stessa sciatrice, tenuta all’oscuro di quello che sarebbe accaduto. Fortissima l’emozione per Bassino, che nel guardare il video proiettato in suo onore che ricapitola i mesi di stop a causa dell’infortunio si è commossa fino alle lacrime. A consegnarle gli sci con i messaggi di incoraggiamento sono stati suo padre e il fidanzato, che l’hanno abbracciata tra gli applausi generali.

Marta Bassino abbracciata dal fidanzato e dal padre che gli consegnano gli sci con i messaggi di incoraggiamento da familiari, amici e fan. (Foto: LaPresse)

“Non mi aspettavo niente di tutto ciò”, ha ammesso la sciatrice a margine dell’inaugurazione. “Il video proiettato è stato molto forte, mi ha ritirato fuori tutto quello che ho vissuto dal momento dell’infortunio. Mi ha emozionato, faccio fatica a trovare le parole. Mi fa rendere conto che sono circondata da persone che mi vogliono bene e questa è la cosa più bella, quella che conta di più nella vita. I momenti difficili ci sono, ma con il supporto di chi ti ama si va avanti. Grazie anche a Lilly per aver messo in piedi questo progetto e aver contattato le persone a me care. È stato molto bello”.

Fondazione Milano Cortina, partnership con Lilly anche per le Paralimpiadi

Allo svelamento dell’installazione di Lilly era presente anche Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, che si è soffermato sull’importanza della riabilitazione e del connubio tra sport e salute anche in vista delle prossime Paralimpiadi invernali. “Oggi abbiamo avuto un esempio concreto di quanto meraviglioso questo progetto possa essere per esprimere i valori che lo sport vuole veicolare. Abbiamo incontrato amore, resilienza, affetto, voglia di rinascita, passione, emotività, tutti aspetti fondanti dell’essere umano e che lo sport rende fisici. Per me è un’integrazione perfetta rispetto ai significati di creare un contenitore come i Giochi per significare qualcosa attraverso qualsiasi realtà, che sia istituzionale, imprenditoriale o sportiva. È il momento perfetto per una piattaforma come i Giochi Olimpici e Paralimpici all’interno di un Paese”, ha affermato Devidè, che poi ha rilanciato la collaborazione tra Fondazione Milano Cortina e Lilly. “Questa azienda ha saputo portare l’energia dei Giochi nel cuore della città, contribuendo a creare un clima di entusiasmo, partecipazione e visione condivisa. Oggi, con le Paralimpiadi alle porte, quell’energia si traduce in un impegno ancora più concreto: promuovere i valori dell’inclusione, della determinazione e della salute. Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso al fianco di Lilly, realtà leader nel settore, che interpreta lo sport come motore di benessere, innovazione e progresso sociale. Insieme abbiamo costruito una partnership solida e ambiziosa, capace di intrecciare sport e scienza nel segno dell’eccellenza”.

Una commossa, ma sorridente Marta Bassino dopo la consegna degli sci con i messaggi di incoraggiamento dopo l’infortunio. (Foto: LaPresse)

L’installazione di Lilly sarà visitabile fino al 15 marzo e chiunque voglia sostenere Marta Bassino con un messaggio di incoraggiamento potrà farlo attraverso un QR code riportato ai lati del plexiglass in Piazza dei Mercanti. Tutte le dediche saranno poi recapitate all’atleta, che intanto, come ha spiegato al microfono di LaPresse, continua il suo percorso verso il ritorno in pista: “L’idea è di fare ancora una bella full immersion di riabilitazione nel mese di marzo, poi proviamo a tenere aprile per rimettere gli sci e provare a sciare, sempre alternando tutto alla fisioterapia. Dopo probabilmente farò una breve pausa, toglierò la placca perché dovranno rioperarmi e poi si continuerà la preparazione per la prossima stagione”, ha spiegato.

La campionessa non si ferma e con lei l’impegno di Lilly. “Con ‘Never Stop Supporting’ abbiamo voluto trasformare una storia di resilienza individuale in un’esperienza collettiva, capace di coinvolgere la comunità e raccontare il valore del sostegno nei momenti di sfida. Il percorso di Marta Bassino rappresenta in modo autentico lo spirito del nostro claim ‘Never Over – Non Fermarsi Mai’: un valore che guida da sempre anche la ricerca scientifica: non fermarsi davanti agli ostacoli, ma continuare a innovare per migliorare la vita delle persone. Questo progetto rappresenta pienamente lo spirito con cui Lilly sostiene i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”, ha detto Elias Khalil, Presidente e General Manager Lilly Italy Hub.