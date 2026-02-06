Olimpiadi 2026: con Lilly sport, salute, scienza e sensibilizzazione su obesità

Lilly ha inaugurato a Milano, in un tour itinerante, due installazioni immersive dedicate alle Olimpiadi e alla sensibilizzazione sull’obesità.

Lilly, medicine company sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha acceso l’impegno per la salute, a Milano, con una campagna di sensibilizzazione sull’obesità. L’obiettivo è raccontare il suo impegno ultracentenario nella ricerca ma, soprattutto, spostare il focus dalla performance al progresso personale, dal corpo ideale dell’atleta al corpo reale sensibilizzando direttamente la popolazione.

Qualcosa che avviene per la prima volta in assoluto nell’ambito di una manifestazione olimpica, su una patologia cronica con un impatto sempre più rilevante per la salute pubblica come l’obesità.

Due installazioni immersive a Milano

Lilly ha inaugurato a Milano, in un tour itinerante, due installazioni immersive: The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, nuova iterazione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly, realizzata con il patrocinio di SIO – Società Italiana dell’Obesità e dell’associazione Amici Obesi, aperta al pubblico fino al 22 febbraio, ispirata agli sport invernali e pensata per far emergere gli ostacoli e le sfide che ogni giorno le persone che convivono con l’obesità devono affrontare e superare.

Altro taglio del nastro a Milano per Lilly è stato quello per i Fan Village, in Piazza del Cannone, igloo esperienziali interattivi dove i visitatori potranno ripercorrere le scoperte più importanti che hanno segnato la storia della medicina moderna. Per i Fan Village, si tratterà di un percorso coinvolgente che, attraverso installazioni interattive, inviterà a scoprire ciò che accomuna i grandi traguardi della medicina e dello sport.

A illustrare le iniziative in occasione dell’evento inaugurale del 6 febbraio, nel capoluogo lombardo, sono stati Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access di Lilly Italy HUB, Marco Alparone, Vice Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, Roberto Vettor, Membro eminente della SIO, Direttore Scientifico e Coordinatore Clinico del Centro per le Malattie Metaboliche e della Nutrizione di Humanitas, e Iris Zani, Presidente Amici Obesi.

Quest’anno Lilly celebra 150 anni di storia, un anniversario che ricorda come, fin dalla nascita, il suo obiettivo sia stato “migliorare la vita delle persone attraverso la scienza”. Un impegno che per Lilly va oltre il farmaco e che si traduce in investimenti continui in ricerca, innovazione e creazione di valore, ma anche nella promozione di una cultura della salute fondata sulla “consapevolezza e su un dialogo aperto e responsabile con le Istituzioni e la società”.

E a unire simbolicamente Milano e Cortina è un filo rosso, rappresentazione di Lilly: un “segno distintivo di una visione che mette al centro la cura, la ricerca e l’impegno costante verso il futuro”.

Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access di Lilly Italy HUB ha sottolineato che “il supporto ai Giochi Olimpici Invernali e le installazioni presentate oggi raccontano il percorso di continuità e collaborazione con le istituzioni nazionali e regionali, le società scientifiche e le associazioni di pazienti, volto a favorire il riconoscimento dell’obesità come patologia cronica complessa che coinvolge milioni di persone in Italia. Per Lilly, migliorare la vita delle persone significa anche contribuire a cambiare il modo in cui la salute viene raccontata, compresa e affrontata”.

Lo spot

Da sabato 7 febbraio e fino al 22 febbraio poi sarà on air Never Over, lo spot realizzato da Lilly in occasione di Milano Cortina 2026. Trasmesso su 23 canali televisivi – tra cui Rai, Mediaset e Sky– porterà nelle case degli italiani il messaggio di come nello sport, anche la scienza e la ricerca sono fatte di progressi e battute d’arresto, di vittorie e momenti di fatica, ma “arrendersi non è mai un’opzione. Perché ogni caduta è un’occasione per rialzarsi, ogni stop è parte del viaggio verso un traguardo più grande”.

La campagna vivrà anche fuori dallo schermo, con una presenza multicanale nei principali siti olimpici invernali – da Milano a Cortina, da Bormio a Livigno, fino alla Val di Fiemme e Anterselva.

“Le Olimpiadi di Milano Cortina rappresentano un’occasione straordinaria per la Lombardia – è stata la sottolineatura di Marco Alparone, Vicepresidente della Giunta Regionale della Lombardia – non solo un grande evento sportivo, ma un momento di condivisione di valori come inclusione, rispetto, benessere e coesione sociale”.

Lilly in Italia

Dal canto suo Elias Khalil, amministratore delegato di Lilly Italy Hub, in occasione dell’evento milanese ha illustrato la presenza in Italia della compagnia: “A Sesto Fiorentino abbiamo il nostro polo produttivo all’avanguardia in innovazione e tecnologia e dall’Italia esportiamo in più di 60 Paesi. In pratica, esportiamo il 95% di quello che viene prodotto a Sesto Fiorentino”.

Lilly avvierà a metà marzo un progetto nazionale di prevenzione cardiometabolica che porterà la salute direttamente nelle piazze, rendendola accessibile, gratuita e vicina ai cittadini. ‘Io prevengo’ nasce come iniziativa concreta di legacy, il contributo che Lilly sceglie di lasciare in eredità ai territori e alle comunità in continuità con i valori dell’impegno in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026. Un progetto che interpreta la sponsorship di Lilly alle Olimpiadi invernali 2026 “non come evento, ma come responsabilità duratura, capace di generare impatto reale e misurabile sulla salute delle persone”, ha evidenziato Khalil.