‘Andate in un pronto soccorso italiano’, il tributo della sorella di Lindsey Vonn e la risposta dei medici

Il fascino del ‘camice verde’ colpisce ancora. Il video tributo agli operatori del pronto soccorso italiani postato su Instagram dalla sorella di Lindsey Vonn, Karin Kildow, è diventato virale. “Cancellate le app di incontri e andate in un pronto soccorso italiano”, scrive la Kildow mentre scorrono le immagini di medici e infermieri dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, coronate da raffiche di apprezzamenti, commenti e condivisioni. “Belli, e per fortuna anche bravi. E brave, ovviamente”, commenta con un sorriso a LaSalute di LaPresse Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Simeu, la Società italiana della medicina di emergenza-urgenza.

“Siamo davvero felici che la sorella di Lindsey Vonn abbia segnalato la bellezza nei nostri pronto soccorso. Ma siamo ancora più orgogliosi che Lindsey Vonn abbia riconosciuto la competenza dell’emergenza-urgenza e del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Per questo – aggiunge Ricciardi – vogliamo ringraziarla”.

L’incidente di Lindsey Vonn e le operazioni al Ca’ Foncello

Nell’ospedale veneto la campionessa statunitense è stato sottoposta a quattro interventi chirurgici in pochi giorni per il trattamento della frattura scomposta rimediata a Cortina dopo la brutta caduta nella discesa dell’8 febbraio alle Olimpiadi 2026.

Il video dei medici in prima linea che fa impallidire E.R.

Se gli Stati Uniti sono la patria di medical drama come ‘E.R.’, in barba al mito del Doctor Ross Karin Kildow ha voluto evidenziare professionalità e soprattutto fascino degli ignari operatori del pronto soccorso. “Ho detto che ci sarebbe stato un lato positivo… In tutta serietà un riconoscimento a tutti i medici e infermieri veramente gentili e premurosi che hanno aiutato Lindsey” ha aggiunto poi in un commento.

‘Non assalite i pronto soccorso’

Un tributo social accolto con un sorriso dal numero uno dei medici dell’emergenza. “Adesso che è stata svelata la bellezza dei nostri operatori e delle nostre operatrici, però, per cortesia: non assalite i pronto soccorso! Meglio incontrarci nei momenti giusti, quando c’è davvero bisogno”, aggiunge Riccardi. E certo l’arrivo di malate immaginarie che si presentano in ospedale per trovare l’anima gemella non semplificherebbe la vita quotidiana di questi professionisti della salute.

In ospedale “la bellezza che conta, in fondo, è quella che si vede ogni giorno: nella professionalità, nella dedizione e nella cura verso le persone”, conclude il presidente Simeu nella Giornata del personale sanitario.