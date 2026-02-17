Home > Salute > Influenza e vaccini in farmacia, come è andata la campagna

Mentre la stagione di influenza e virus cugini non è ancora finita e finora 10,9 milioni di italiani sono stati colpiti, la buona notizia è che la campagna vaccinale 2025/26 è in crescita rispetto alla stagione 2024/2025. A dircelo sono i dati raccolti da Federfarma in diversi territori: la rete delle farmacie ha risposto alle aspettative. Buone notizie in vista della possibilità di somministrare nella farmacia dei servizi, ai maggiori di 12 anni, tutti i vaccini previsti dal piano nazionale di prevenzione vaccinale.

“Il ruolo della farmacia è importante in tema vaccinale – ha commentato a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi – perché dobbiamo ricordare che è meglio e più economico prevenire, piuttosto che andare nella direzione della cura della malattia”.

I dati “dimostrano come la farmacia possa dare un contributo decisivo alla prevenzione sanitaria, favorendo un aumento della copertura vaccinale e offrendo ai cittadini un accesso rapido, sicuro e professionale ad una gamma di vaccini sempre più ampia”, ha affermato Marco Cossolo, presidente Federfarma. Ma di che numeri parliamo?

Il Nord e i vaccini anti-influenza in farmacia

Federfarma inizia dalla Lombardia dove le somministrazioni di vaccino antinfluenzale in farmacia sono salite a 445.611 dosi nel 2025, +55.846 unità rispetto alla campagna 2024. Parallelamente, le farmacie lombarde hanno garantito una copertura importante anche per il vaccino anti-Covid19 con 121.438 somministrazioni, in leggero calo sull’anno precedente.

Andamento simile in Piemonte: le somministrazioni di antinfluenzale in regime Ssn sono cresciute del 22,4% (59.190 dosi) e quelle in regime privato del 9,6% (7.425 dosi), a fronte di 19.272 vaccinazioni anti-Covid effettuate nello stesso arco temporale, anche qui in lieve calo sul 2024.

In Veneto al 4 gennaio 2026, dopo quattordici settimane dall’inizio della campagna, le 492 farmacie aderenti, in aumento rispetto alle 476 della precedente stagione, hanno somministrato 65.672 dosi di vaccino antinfluenzale, superando significativamente le 52.703 dello stesso periodo dell’anno precedente.

In Liguria i farmacisti hanno visto aumentare le proprie somministrazioni di 27.797 dosi rispetto all’anno precedente, segnando un incremento del 6%, superiore rispetto a quello degli altri professionisti sanitari attivi nella campagna e arrivando a coprire il 21% della quota totale di erogazione vaccinale regionale.

La performance del Centro Italia

Al Centro, “il Lazio si distingue per un’ampia articolazione dell’offerta vaccinale”. Al 17 gennaio 2026, le farmacie hanno erogato ben 71.401 dosi di vaccini antinfluenzali, dicono da Federfarma. A queste si aggiungono 9.006 somministrazioni di vaccino anti-Covid fino al 16 gennaio 2026.

Nelle Marche, l’attività delle farmacie ha permesso di raggiungere 20.000 dosi di antinfluenzale (con un aumento di 5.000 unità rispetto all’anno precedente) e 1.000 dosi anti-Covid, estendendo la protezione anche verso altre patologie con circa 350 somministrazioni di vaccino anti-pneumococco.

In Umbria, i dati aggiornati al 7 gennaio 2026 evidenziano 2.618 vaccinazioni antinfluenzali e 527 anti-Covid fatte dai farmacisti. In Toscana, al 19 gennaio, si è arrivati a 19.162 dosi di antinfluenzale contro le 17.808 dello stesso periodo dell’anno precedente somministrate in farmacia. E anche qui si registra un calo per le vaccinazioni contro il Covid-19.

E il Sud? La sorpresa

Scendendo ancora, in Campania, i dati al 19 gennaio 2026 mostrano un totale complessivo di 26.273 vaccini antinfluenzali somministrati contro i 16.663 dello stesso periodo dell’anno precedente. In Calabria, sempre al 19 gennaio, le somministrazioni di antinfluenzale sono passate da 5.120 a 7.706 (+50,5%), mentre il vaccino anti-Covid ha visto un raddoppio delle adesioni con 954 somministrazioni (+111,1%).

In Sicilia infine la crescita è altrettanto marcata: al 27 gennaio 2026, le farmacie hanno già somministrato 16.542 dosi di vaccino antinfluenzale, superando ampiamente le 11.340 dosi totali raggiunte alla conclusione della scorsa campagna il 28 febbraio 2025. Insomma, anche là dove l’attenzione alla prevenzione è