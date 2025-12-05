Roma, nasce la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica

È stata fondata a Roma la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica: l’Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ICoPRAS). Presidente è stato nominato Roy de Vita (primario presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma), vicepresidente Diego Ribuffo (professore ordinario dell’Università La Sapienza di Roma), segretario Mario Zama (primario dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma) e tesoriere Gabriele Storti (ricercatore presso l’Università di Roma Tor Vergata).



“L’ICoPRAS nasce per la volontà di un nutrito gruppo di Accademici italiani e di Primari Ospedalieri e si propone l’obiettivo di diventare il punto di riferimento dei Chirurghi Plastici italiani perseguendo il duplice intento da una parte di favorire e sostenere la crescita dei giovani chirurghi che decidono di abbracciare questa specialità e dall’altra di difendere, tutelare e accrescere il prestigio della Chirurgia Plastica in un momento in cui – per innumerevoli motivi – rivoluzione della comunicazione in testa a causa dei social media, è sempre più difficile per i pazienti riuscire ad orientarsi correttamente”, spiega il presidente de Vita.



“A dimostrazione di quanto concrete siano le intenzioni della nuova Società lo statuto prevede che nel Consiglio Direttivo sia garantito un posto ai chirurghi under 40” continua de Vita “Posto che in questo primo C.D. viene ricoperto dal nostro tesoriere. Siamo già partiti con l’organizzazione di tre importanti manifestazioni scientifiche che si terranno nel primo semestre del prossimo anno. La prima a Torino il 17-18 Aprile organizzata dal professore Donato Casella sulla Chirurgia ricostruttiva mammaria. La seconda è invece un corso di formazione a numero chiuso per 50 specializzandi organizzato dal professore Giovanni Di Benedetto dell’Università di Ancona che si terrà il 21-22 Maggio e verterà invece sulla chirurgia estetica della mammella con una formula fortemente innovativa per consentire la maggiore interazione possibile agli specializzandi in formazione. Entrambi i convegni vedranno come membri della Faculty i più importanti nomi nazionali e internazionali del settore”.

Infine, aggiunge il neopresidente, “il terzo appuntamento sarà organizzato dal responsabile dell’unita di Chirurgia Plastica dell’Ospedale San Giovanni di Roma Dott. Andrea Loreti e vedrà come Relatori soltanto medici specializzandi che presenteranno la propria esperienza in ambito estetico e ricostruttivo”.