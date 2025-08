West Nile, +50% richieste zanzariere

Centralini in tilt: “Pronto? Voglio subito una zanzariera per proteggermi dal virus”

Il mercato delle zanzariere vive un’estate di delirio: +50% di richieste, talvolta sorprendenti: chi vuole reti che filtrano il virus West Nile, chi le cerca con i sensori, e chi chiede consigli medico sanitari agli installatori.

La malattia infettiva trasmessa dalle zanzare – la West Nile – sta creando non poca preoccupazione, spiegano gli operatori del settore. E sempre più persone cercano soluzioni efficaci e rapide per proteggersi.

Rivenditori, centri specializzati e installatori descrivono infatti scene da vero panico estivo: le telefonate si moltiplicano, le email arrivano a raffica e le richieste, in alcuni casi, sono anche bizzarre. “In questi giorni i nostri centralini sono subissati da telefonate – racconta Marco Sardilli di “Flli Pasqualini” di Pomezia – ci fanno anche domande medico sanitarie, ma noi non siamo mica dei medici”. A confermare il clima di forte preoccupazione la testimonianza di un altro rivenditore: “Riceviamo chiamate in continuazione, le richieste non riguardano più solo misure e prezzi, ma anche se la rete è ‘virus proof’ o se può bloccare la zanzara prima che sviluppi i sintomi”, spiega Claudio Oggiano di “Tenda System” di Valledoria.

Un quadro che racconta bene come la paura del virus abbia innescato una corsa alla protezione, trasformando le zanzariere da accessorio tradizionale a barriera indispensabile in questa stagione. Una preoccupazione che si traduce anche in numeri. “Rispetto allo scorso anno saremo su un + 50% di richieste di preventivi, con particolare interesse per le soluzioni anti-zanzara Culex, il vettore del West Nile”, spiega Marco Marcantoni, responsabile commerciale della SharkNet Company, una delle aziende più conosciute del settore. E le richieste bizzarre sono confermate anche dallo stesso Marcatori: “La vostra rete filtra anche le particelle del virus? Esiste una versione con allarme sonoro. Alcuni clienti – prosegue – ci chiedono zanzariere da campeggio da mettere nella tenda. Senza dimenticare chi ci contatta perché è comprensibilmente preoccupato per i propri figli, o perché il proprio gatto domestico ha rotto la rete, da qui l’idea del nostro prodotto anti-artiglio”.

“Il modo migliore per proteggersi in casa è ovviamente non farle entrare ma è altrettanto importante informarsi, ad esempio, su come eliminare la proliferazione delle uova intorno casa – dice ancora Marcantoni – . E’ notorio che vanno evitati i ristagni d’acqua, luogo in cui le zanzare depongono le uova, così come è importante fare periodiche disinfestazioni, soprattutto in giardino. Esistono inoltre rimedi quando gli insetti sono già nati. La citronella è un ottimo alleato, così come indossare abiti dal colore giusto. Le zanzare sono attirate dal nero, dal rosso, dal grigio e dal blu. Verde e giallo sono le tinte che più le tengono lontane. Le accortezze da adottare dunque possono essere molte, l’importante è conoscerle e non lasciarsi sopraffare dalla paura”.