Lo ha detto il ministro alla Salute a margine degli Stati Generali della Prevenzione a Napoli

“La vera emergenza oggi è l’antimicrobico resistenza, la vera pandemia silente che per primi come Italia abbiamo affrontato l’anno scorso al G7. Abbiamo messo dei fondi per combatterla e siamo pronti ad affrontare nuove pandemie“. Lo ha detto il ministro alla Salute Orazio Schillaci a margine degli Stati Generali della Prevenzione in svolgimento a Napoli.

