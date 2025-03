Il 4 marzo è la giornata mondiale contro il Papilloma virus, le iniziative sul territorio regionale

Nella giornata mondiale contro l’HPV, celebrata nel mondo il 4 marzo, sono tante le iniziative volte alla prevenzione organizzate dagli Enti del Sistema sanitario regionale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2020 ha lanciato un piano globale per accelerare l’eliminazione del carcinoma cervicale come problema di sanità pubblica, definendo gli obiettivi da raggiungere entro il 2030: il 90% di ragazze vaccinate contro il Papilloma virus entro l’età di 15 anni e quello del 70% delle donne sottoposte a screening entro i 35 anni e ancora entro i 45 anni di età. L’adenocarcinoma endometriale è la quarta neoplasia più comune tra le donne, la sua principale causa è l’infezione da Papillomavirus umano (HPV), che si trasmette sessualmente anche in assenza di rapporti completi. La prevenzione, effettuata mediante la vaccinazione HPV e l’adesione allo screening, rappresenta una delle strategie di sanità pubblica più efficaci per ridurre l’incidenza di queste patologie.

La vaccinazione

La vaccinazione anti-HPV viene offerta gratuitamente nel dodicesimo anno di vita ed è inoltre raccomandata in casi particolari, quali le condizioni di immunosoppressione o la presenza di specifiche lesioni pre-invasive neoplastiche. Nelle Marche i dati più recenti di copertura vaccinale anti papilloma virus per le dodicenni (ciclo completo, due dosi) rilevano un valore pari al 31% (coorte 2012 al 31/12/2023). Per quanto riguarda i ragazzi la copertura risulta invece del 25%. Se consideriamo soltanto la prima dose, i valori risultano pari al 53% e al 42%. Nel periodo pandemico si è registrata una netta diminuzione delle coperture vaccinali negli adolescenti: perciò è necessario mettere in atto iniziative specifiche per favorire l’adesione. Tra queste la ‘Carta di Loreto per la prevenzione dell’HPV nelle Marche’, un documento di advocacy volto a potenziare la prevenzione dell’HPV nella regione. Il Piano Vaccinale Regionale prevede inoltre l’estensione della gratuità del vaccino anti-HPV per le donne nate dal 1996, fino a 29 anni di età, e per gli uomini nati dal 2006. Il recupero vaccinale, dal 1° gennaio 2025, è possibile anche nelle farmacie aderenti alla campagna vaccinale.

Lo screening

Per lo screening del tumore della cervice uterina, dal 2023 nelle Marche viene effettuato il Pap-test ogni tre anni alle donne dai 25 ai 29 anni (se non vaccinate per HPV), mentre viene offerto l’HPV-test ogni 5 anni dai 30 ai 64 anni. Nel 2023 l’adesione allo screening è stata pari al 47.9% e sono in fase di progettazione interventi mirati per incrementare l’adesione al programma. Una recente indagine condotta dal Registro Tumori Marche in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli studi di Camerino e l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, ha rilevato come il rischio di sviluppare il cancro all’utero sia più del doppio nelle donne straniere, con la diagnosi di cancro in donne più giovani e con fasi più avanzate rispetto alle italiane, rendendo il trattamento più complesso. Eliminare le disparità di salute e ridurre drasticamente, fino a eliminare, i tumori HPV-correlati non è un’utopia, ma un obiettivo raggiungibile con interventi mirati e tempestivi anche nelle Marche. È fondamentale agire subito. “Le iniziative messe in campo dimostrano l’attenzione e l’impegno della Regione Marche nei confronti delle patologie oncologiche e delle altre malattie correlate all’Hpv – dichiara Filippo Saltamartini, vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Marche -. Abbiamo rafforzato le azioni volte alla prevenzione attraverso l’estensione della gratuità della vaccinazione anche alle farmacie ed iniziative di screening per la diagnosi precoce. Lavoriamo anche per aumentare l’adesione ai programmi di prevenzione e alla vaccinazione”.

Le iniziative delle Ast

Le iniziative nelle Aziende sanitarie delle Marche per la vaccinazione contro l’Hpv. L’AST di Ancona nella giornata del 4 marzo offrirà la vaccinazione senza prenotazione alle ragazze nate dal 1996 al 2012 e ai ragazzi nati dal 2006 al 2012 (fino ad esaurimento disponibilità del vaccino), dalle 14.30 alle 16.30 presso gli ambulatori vaccinali di Ancona, Castelfidardo, Falconara, Fabriano, Jesi e Senigallia. Sempre nello stesso pomeriggio, le donne in fascia target (25-64 anni) che hanno ricevuto una lettera di invito a casa avranno l’opportunità di sottoporsi a Pap test o Hpv test recandosi senza appuntamento presso i consultori di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano dalle ore 15 alle ore 17 o di contattare la segreteria organizzativa dell’UOC ISP Screening Oncologici al numero verde gratuito 800 267 267 (dalle 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 per prenotazioni e informazioni). L’AST di Pesaro e Urbino in occasione del 4 marzo e della Festa della donna lancia un’importante iniziativa di prevenzione oncologica: dal 4 al 7 marzo, le donne dai 30 ai 64 anni che non hanno ancora partecipato allo screening HPV potranno effettuare il test gratuitamente, previa prenotazione telefonica al numero verde 800710977, dalle ore 10 alle ore 13 da martedì 4 marzo a venerdì 7 marzo. L’AST di Macerata nella giornata del 4 marzo propone un open day vaccinale: le donne nate dal 1996 al 2012 e gli uomini nati dal 2006 al 2012, ma anche i soggetti a rischio per condizioni di immunocompromissione, donne con lesioni Cin2 o Cin3 rispettivamente, cioè, con alterazione che riguarda la metà dello spessore delle cellule che rivestono il collo dell’utero e tutto lo spessore delle cellule che rivestono il collo dell’utero; MSM uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. L’AST di Ascoli Piceno invita all’adesione allo screening oncologico. Chi ha ricevuto la lettera di invito o chi volesse aderire, può contattare il numero verde 800 586657 della segreteria organizzativa screening attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 oppure inviare una mail all’indirizzo: segrscreening.ast.ap@sanita.marche.it. L’AST di Fermo invita all’adesione allo screening oncologico. Chi ha ricevuto la lettera di invito o chi volesse aderire, può contattare il numero verde 800 185454 della Segreteria organizzativa screening attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13 oppure inviare una mail all’indirizzo: screeningonco.ast.fm@sanita.marche.it .

