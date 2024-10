Ecco chi sono i due ricercatori insigniti del Premio per la medicina 2024

I due ricercatori americani Victor Ambros e Gary Ruvkun sono stati insigniti con il Premio Nobel per la medicina (edizione 2024) per “la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale“. L’assegnazione, che ha aperto la settimana del Nobel, è stata annunciata come da tradizione durante una cerimonia solenne al Karolinska Institutet di Stoccolma. “Il premio Nobel è un riconoscimento che è circa 100 volte più pubblicizzato e celebrato di qualsiasi altro premio. Quindi, non fa parte di un continuum. È un salto quantico”, ha commentato Ruvkun dopo aver appreso la notizia. Ambros, da parte sua, ha confessato di non aspettarsi il premio visto che l’istituzione del Nobel aveva già dedicato all’Rna il premio del 2006, quando era andato ai suoi amici Andrew Fire e Craig Mello. Il premio “rappresenta il riconoscimento di quanto meravigliose e inaspettate scoperte provengano dalla curiosità nella scienza di base finanziata dai soldi dei contribuenti – ha osservato Ambros – E’ un messaggio di vitale importanza, probabilmente il più importante, che questo investimento ripaga davvero”.

Chi sono Ambrus e Ruvkun

Ambros è nato nel 1953 ad Hanover, New Hampshire, negli Stati Uniti. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso il Massachusetts institute of technology (Mit)nel 1979, dove ha anche svolto ricerche post-dottorato dal 1979 al 1985. È diventato ricercatore principale presso l’università di Harvard nel 1985. È stato professore alla Dartmouth Medical School dal 1992 al 2007 e ora è Silverman Professor of Natural Science presso la university of Massachusetts medical School. Ruvkun è, invece, nato a Berkeley, in California, nel 1952. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Harvard nel 1982. È stato borsista post-dottorato presso il Mit dal 1982 al 1985. È diventato ricercatore principale presso il Massachusetts General Hospital e la Harvard Medical School nel 1985, dove ora è professore di genetica.

La ricerca premiata: il microRna a partire da un verme

Il lavoro svolto dai due ricercatori, secondo la motivazione dell’Accademia del Nobel, si sta “dimostrando di fondamentale importanza per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano“. Ambros e Ruvkun erano inizialmente interessati ai geni che controllano la tempistica di diversi sviluppi genetici, assicurando che i tipi di cellule si sviluppino al momento giusto. La loro scoperta ha infine “rivelato una nuova dimensione della regolazione genica, essenziale per tutte le forme di vita complesse”, ha affermato la giuria. L’Rna trasporta le istruzioni necessarie per produrre le proteine del Dna all’interno di microscopiche ‘fabbriche’ cellulari. Il microRna non partecipa al processo ma aiuta a controllare cosa stanno facendo le cellule. Ambros e Ruvkun hanno studiato due ceppi mutanti di vermi comunemente usati come modelli di ricerca. Gli scienziati si sono prefissati di identificare i geni mutati responsabili dello sviluppo cellulare in questi vermi e qual era il loro ruolo. Il meccanismo che hanno infine identificato, la regolazione dei geni tramite microRNA, ha permesso agli organismi di evolversi per centinaia di milioni di anni. Questi studi hanno aperto la strada per il trattamento di malattie come il cancro, aiutando a regolare il funzionamento dei geni a livello cellulare.

