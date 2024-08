Immagine da Instagram

È stato citato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo dal Sherrell Aston Institute di New York

È morto all’età di 69 anni il professor Marco Gasparotti, noto chirurgo plastico. “Con grande tristezza e profondo rispetto, annunciamo la scomparsa del nostro amato prof. Marco Gasparotti – scrivono sui social dal suo Gruppo Gasparotti – È stato non solo un chirurgo plastico di straordinario talento, ma anche un mentore, un amico e una fonte d’ispirazione per tutti noi. La sua passione e dedizione al suo lavoro hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”. “In questo momento di dolore, ci stringiamo insieme per onorare la sua memoria e il suo straordinario contributo alla medicina e alla vita di tanti. Il Prof. Gasparotti resterà sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Con affetto e gratitudine, Gruppo Gasparotti”.

Mauro Gasparotti: tra i 100 chirurghi plastici migliori del mondo

Marco Gasparotti si è laureato all’Università di Roma nel 1978 e si è specializzato in Chirurgia Plastica all’Università di Parma nel 1981. Fin dal 1978 ha frequentato le più prestigiose scuole brasiliane e americane di chirurgia plastica. Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva, Gasparotti è stato citato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo dal Sherrell Aston Institute di New York, con più di 15.000 interventi effettuati in carriera e numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali del settore.

