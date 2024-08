Un servizio per le fasce più deboli della popolazione, per fornire un’assistenza immediata e quotidiana in caso di necessità

La Fondazione Artemisia, tramite i Centri della Rete Artemisia Lab, anche quest’anno il 15 agosto ha effettuato a titolo gratuito elettrocardiogrammi e misurazione della pressione per le fasce più deboli della popolazione, per fornire un’assistenza immediata e quotidiana in caso di necessità.

“È importante – afferma la dott.ssa Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia e Amministratore della Rete Artemisia Lab – garantire alla popolazione una presenza costante sul territorio, una certezza di intervento per chi ne ha bisogno o anche soltanto di accoglienza per la gestione di esami di routine. Per tali ragioni, – insiste Giorlandino – è importante investire nella sanità privata, che ancora una volta dimostra il suo ruolo fondamentale di ausilio alla sanità pubblica per far fronte alle esigenze della popolazione, perché la salute non va in vacanza”.

“Alcune patologie, come le malattie croniche non trasmissibili, necessitano di cure costanti ed altre patologie esigono un’immediatezza nella diagnosi e nella risoluzione dei casi. Occorre, quindi, investire in programmi di medicina di precisione, con specialisti di eccellenza e apparecchiature all’avanguardia in locali idonei allo scopo. Non si possono applicare economie di scala alla sanità, perché l’inappropriatezza delle procedure o la mancanza di professionalità rischia di portare al collasso la sanità pubblica. Ricordiamoci che la salute è un diritto costituzionalmente tutelato dall’art. 32 ed i principi in esso sanciti non possono essere dimenticati a favore di logiche di mercato e a scapito della salute della popolazione”.

Per far fronte a tali esigenze la Rete Artemisia Lab rimane sempre aperta, tutti i giorni dell’anno, per continuare a fornire assistenza sanitaria ai cittadini, e tramite la Fondazione Artemisia organizza giornate gratuite che anche quest’anno sono stato di estremo ausilio alla popolazione, come dimostrano le tante dichiarazioni rilasciate dalla gente che ne ha usufruito e ne ha tratto beneficio.

