Così Mariastella Giorlandino: "Fondamentale entrare in questo argomento che anche al G7 è stato trattato"

“Abbiamo voluto questo evento anche e soprattutto perché è un tema sul quale bisogna dare le giuste informazioni”. Così Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia e.t.s, a margine del convegno ‘Medicina 2.0: l’impatto dell’IA sulla Sanità’, che si è tenuto presso la Biblioteca del Senato nella Sala degli Atti Parlamentari. “Come fondazione Artemisia noi facciamo un corso ecm al mese ed era fondamentale entrare in questo argomento che anche al G7 è stato trattato con il coinvolgimento dello stesso Pontefice – aggiunge -serve dare informazioni reali sull’intelligenza artificiale e soprattutto guardare al futuro con occhi chiari, con progetti, investendo sulle giovani generazioni. Non a caso qui viene premiato un giovane per dare ai ragazzi qualcosa su cui investire e progettare, che possa garantire loro un futuro migliore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata