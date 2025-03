Benessere e qualità della vita. Fino a domenica 30 marzo al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, la Regione Marche ospiterà l’InLife – International Quality Life Forum. Ovvero un evento internazionale per discutere di strategie e politiche per il miglioramento della qualità della vita e per la promozione della sostenibilità in vari ambiti sociali. Il forum ascolano, al via il 27 marzo con il ministro della Salute Orazio Schillaci, in videocollegamento, ed è promosso dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini.

“Grande protagonista la salute ma soprattutto uno stile di vita che racconta le nostre bellezze e le nostre eccellenze, il nostro essere marchigiani nella propria totalità e nella conformazione che spesso diamo per scontata ma credo che invece possa essere un soggetto non solo attrattore ma un riconoscimento di qualcosa di straordinario che è il nostro patrimonio”, ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli presentando l’appuntamento che vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali provenienti da istituzioni scientifiche, accademiche e imprenditoriali, per affrontare temi come il benessere individuale e collettivo, l’importanza dell’alimentazione e degli stili di vita sani, le politiche giovanili e scolastiche. Ma anche l’agricoltura sostenibile e il suo impatto ambientale, modelli responsabili per il turismo e la cultura, nonché il ruolo delle aziende nel favorire welfare e sostenibilità. Per tutti i giorni del Forum si potrà seguire l’evento sul canale YouTube della Regione Marche. Nella prima giornata il programma ha visto come tematica principale quella di ‘Marche terra di benessere’, e la presentazione della Carta di Ascoli e della prima legge del benessere. “Il ministro Schillaci racconta l’impegno enorme del governo nel ridare alla sanità non solo della nostra regione, ma del nostro Paese, le risposte a quelle criticità che purtroppo registriamo quotidianamente”, ha aggiunto Acquaroli.

