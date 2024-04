L’incidenza più elevata è stata osservata nella fascia di età 0-4 anni

Crescono i casi di morbillo in Italia. Secondo quanto segnala l’Istituto superiore di sanità si osserva un aumento a partire dagli ultimi 4 mesi del 2023 che nel 2024 ha avuto un’ulteriore impennata. Dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 sono stati notificati 213 casi di morbillo, di cui 34 casi a gennaio, 93 a febbraio e 86 a marzo 2024. L’85% dei casi segnalati è stato confermato in laboratorio e l’88% era non vaccinato al momento del contagio. L’età mediana dei casi è pari a 31 anni ma l’incidenza più elevata è stata osservata nella fascia di età 0-4 anni. È quanto emerge dal numero di aprile 2024 del bollettino periodico Morbillo & Rosolia News curato dalla sorveglianza epidemiologica nazionale del morbillo e della rosolia.

