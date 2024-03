Cosa provoca e come si può combattere la febbre tropicale emorragica

La febbre Dengue si sta diffondendo in tutte le Americhe dall’inizio di quest’anno, da Porto Rico al Brasile, con 3,5 milioni di casi di malattia tropicale segnalati finora. Questo numero è tre volte superiore al numero di casi segnalati a questo punto dell’anno scorso, ha dichiarato il dottor Jarbas Barbosa, direttore dell’Organizzazione Panamericana della Sanità, l’ufficio regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle Americhe. L’anno scorso si è registrato un record di 4,5 milioni di casi nella regione e i funzionari della PAHO hanno dichiarato di aspettarsi che quest’anno si stabilisca un nuovo record.

Di solito la Dengue ha un picco durante la stagione umida, che è ancora lontana mesi. E alcune aree stanno segnalando la Dengue per la prima volta, hanno detto i funzionari. Il virus della Dengue si diffonde alle persone quando vengono punte da zanzare infette. A determinare l’impennata sono l’aumento delle temperature, la rapida urbanizzazione, la siccità e le inondazioni legate ai cambiamenti climatici, nonché le carenze igieniche e la mancanza di sistemi sanitari solidi in alcuni Paesi, hanno dichiarato i funzionari sanitari.

Cosa provoca la Dengue

Il virus può causare forti mal di testa, febbre, vomito, eruzioni cutanee e altri sintomi. Sebbene la maggior parte delle persone infette non presenti sintomi, i casi più gravi possono portare alla morte. Non esiste un trattamento specifico, a parte gli antidolorifici. La maggior parte dei casi attuali si trova nell’emisfero meridionale, con oltre l’80% in Brasile, seguito da Paraguay, Argentina, Perù e Colombia. Quest’anno sono stati segnalati circa 1.000 decessi nelle Americhe. Solo nei Caraibi sono stati segnalati più di 25.000 casi, con la Guyana francese, la Martinica, la Guadalupa, Porto Rico e la Repubblica Dominicana più colpite, ha dichiarato la dott.ssa Rhonda Sealey-Thomas, vicedirettore dell’Ufficio internazionale dell’aviazione civile. Lunedì il segretario alla Sanità di Porto Rico ha dichiarato l’epidemia, con oltre 540 casi e almeno 341 persone ricoverate in ospedale. I numeri sono preoccupanti perché alcune parti dell’isola sono attualmente sottoposte a una moderata siccità e il mese più piovoso non sarà prima di agosto.

L’aumento dei casi ha costretto Rio de Janeiro a dichiarare un’emergenza sanitaria il mese scorso, in vista del Carnevale. Il Perù ha fatto lo stesso per la maggior parte delle sue province e altri hanno seguito l’esempio. Nelle Americhe circolano quattro diversi virus della dengue, ha dichiarato il dottor Sylvain Aldighieri della PAHO. “Dobbiamo essere preparati a questo”.

Alcuni Paesi hanno rilasciato zanzare appositamente allevate che contengono un batterio chiamato Wolbachia che combatte la Dengue. Il mese scorso, Josian Bruno, che vive a San Juan, capitale di Porto Rico, ha sviluppato febbre e dolori al corpo. Un esame di laboratorio ha confermato che il 38enne aveva un’insufficienza renale dovuta a una grave disidratazione. Ha trascorso sei giorni in ospedale e il giorno dopo essere stato dimesso, i risultati delle analisi sono risultati positivi alla dengue. “Quando ti dicono che si tratta di insufficienza renale, è spaventoso”, ha detto. È passato un mese e Bruno ha ancora difficoltà a muovere le braccia e a camminare, e non è riuscito a riprendere le sue corse trisettimanali. Il nuovo vaccino contro la dengue è disponibile in quantità limitate, ma richiede due dosi con un intervallo di tre mesi. Barbosa ha detto che i funzionari stanno monitorando il suo effettivo funzionamento. Ha detto che un vaccino a colpo singolo non sarà disponibile prima dell’anno prossimo.

