La vaccinazione, spiegano in una nota, avverrà a seguito di visita specialistica presso l'ambulatorio e di counseling

Al via all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ IRCCS, nell’Ambulatorio di malattie tropicali e del viaggiatore, le prime vaccinazioni per la febbre Dengue con vaccino TAK-003. La vaccinazione, spiegano in una nota, avverrà a seguito di visita specialistica presso l’ambulatorio e di counseling durante il quale il medico valuterà eventuali rischi correlati al viaggio e proporrà una serie di interventi comprensivi di consigli e indicazioni su alcune precauzioni da seguire, eventuali vaccinazioni e ulteriori farmaci per la profilassi. L’Istituto precisa che il costo della visita e del vaccino sono a totale carico del paziente e che quest’ultimo, per accedere all’Ambulatorio di Malattie Tropicali – Travel Clinic, deve disporre di una prescrizione medica di prima visita infettivologica per malattie del viaggiatore/tropicale.

Come accedere alle vaccinazioni

La prescrizione dovrà essere inviata a prenotazioni.spallanzani@inmi.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata