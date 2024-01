"Incostituzionale violare l'uguale diritto dei cittadini a godere degli stessi diritti dal Piemonte alla Sicilia", ha detto il presidente della Campania

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca boccia il Ddl sull’autonomia differenziata approvato dal Senato. “Zaia è un amico ma non deve esagerare. La Costituzione prevede nuovi poteri per le regioni ma quello che è incostituzionale è la violazione dell’uguale diritto dei cittadini italiani di godere degli stessi diritti dal Piemonte alla Sicilia”, ha detto il presidente della Regione a margine della conferenza stampa indetta a Palazzo Santa Lucia a Napoli per annunciare una ferma mobilitazione contro il provvedimento. “La Lega come rende compatibile l’autonomia differenziata con questa centralizzazione burocratica che sta facendo il governo Meloni per il Pnrr, per i Fondi Sviluppo e Coesione, per le Zes, per tutto? Sono contraddizioni loro”, ha aggiunto De Luca.

