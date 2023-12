Le infezioni da Mycoplasma sono state rilevate nel laboratorio di Perugia

Sono stati segnalati in Italia due casi di polmonite da Mycoplasma (Mycoplasmapneumoniae) nei bambini. L’infezione è stata rilevata in due bimbi con sintomi respiratori dal laboratorio di riferimento di Perugia: uno è relativo alla settimana 47/2023 (coinfezione con Rhinovirus) e uno alla settimana in corso, in linea con quanto atteso in questo periodo. Lo riportano i bollettini della sorveglianza RespiVirNet pubblicati dall’Iss. Si tratta delle stesse polmoniti che hanno visto un boom di contagi in Cina questa settimana: vari focolai di infezione si sono verificati anche in Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata