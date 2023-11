I dati del ministero della Salute parlano di quasi 35mila nuovi casi positivi su 224mila tamponi effettuati

Un’impennata di nuovi contagi da Covid è stata registrata nella settimana dal 9 al 15 novembre. I dati diffusi dal ministero della Salute infatti parlano di 34.919 nuovi casi positivi, con una variazione pari a +28,1% rispetto alla settimana precedente, quando furono 26.789. Aumentano anche i morti, saliti del 17,8%. Negli ultimi sette giorni sono decedute 192 persone, contro i 163 della rilevazione precedente. I tamponi effettuati sono stati 224.522, con una variazione di +13,5% rispetto a una settimana fa. Il tasso di positività è del 15,3% con una variazione di +1,7% rispetto alla settimana precedente (13,5%). Per quanto riguarda l’occupazione degli ospedali, il tasso di presenze in area medica è pari al 6,7% (4.167 ricoverati), rispetto al 5,9% (3.656 ricoverati) precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari all’1,4% (122 ricoverati), rispetto al 1,2% (102 ricoverati) della precedente rilevazione. “I numeri, ancorché sostanzialmente stabili negli indici più significativi e cioè l’impatto con le strutture ospedaliere – spiega il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia -, determinano la necessità di un maggior impegno da parte di tutte le Regioni sia sul piano della comunicazione che della organizzazione della vaccinazione in difesa dei più fragili”.

