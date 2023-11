Il cda non ha però assunto alcuna decisione al riguardo

Il cda dell’Aifa, agenzia italiana del farmaco, ha preso lettura, nella riunione dello scorso martedì, del parere delle Regioni in merito alla somministrazione della pillola anticoncezionale gratis. Al momento – secondo quanto apprende LaPresse – non è stata ancora assunta alcuna decisione, ma l’orientamento è quello di consentire la distribuzione della pillola anticoncezionale gratuita fino ai 26 anni, seguendo i modelli di Emilia Romagna e Toscana. Lo scorso 24 maggio, il percorso verso la gratuità della pillola aveva subito uno stop perché il Cda aveva chiesto delucidazioni in merito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata