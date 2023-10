Si chiude oggi la campagna 'La prevenzione è il nostro capolavoro'

La Presidenza del Consiglio aderisce al Mese internazionale per la prevenzione dei tumori al seno. Per la giornata conclusiva della campagna ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’, la facciata principale di Palazzo Chigi in Piazza Colonna si illumina di rosa dall’imbrunire fino all’alba di domani.

