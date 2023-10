Lo studio: solo un giovane su dieci con problemi riceve un aiuto pubblico

L’allarme del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi sul tema dell’equità e della giustizia sociale in tema di bisogni psicologici. “Solo un giovane su dieci con problemi riceve un aiuto pubblico, solo una persona su cinque con tumore riceve un sostegno psicologico pubblico, il 9% della popolazione dichiara che ha dovuto rinunciare allo psicologo per problemi economici. In Italia l’80% delle situazioni di disagio rimangono inascoltate e la metà di queste si trasforma in problemi sociali, comportamentali, dipendenze e malattie”, ha detto Pietro Bussotti dello staff di Presidenza per la Psicologia del Lavoro del Cnop, in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia del 12 ottobre 2023. Per contrastare questo problema, il Cnop ha annunciato una partnership con la società di consulenza Stimulus per promuovere il benessere psicologico sui luoghi di lavoro nelle aziende italiane.

