A Napoli 'Infettivologia all'ombra del Vesuvio': "In Italia 11mila morti all'anno"

E’ allarme per gli infettivologi, che dichiarano che le infezioni ospedaliere rappresentano la vera grande pandemia del futuro. In Italia si contano circa 11mila decessi all’anno e l’OMS prevede nel 2050 milioni di morti in tutto il mondo. Il tema è stato oggetto del dibattito svoltosi a Napoli ‘ Infettivologia all’ombra del Vesuvio’ promosso da Nicola Coppola (Università della Campania Luigi Vanvitelli) e Ivan Gentile ( Università di Napoli Federico II) che ha visto tra i protagonisti: Massimo Andreoni, Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Fulop e Professore emerito di Malattie Infettive dell’Università di Tor Vergata; Claudio Maria Mastroianni, Presidente Nazionale SIMIT; Gennaro Limone, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata