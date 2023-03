L'operazione all'ospedale Molinette. Si chiama Epygon, è nata nel Canavese, in Italia, ed è stata sviluppata in Francia

È stata impiantata per la prima volta al mondo alle Molinette di Torino la prima protesi mitralica transcatetere (a cuore battente) unica al mondo per il suo design e le sue caratteristiche con due lembi anziché tre che imitano perfettamente la valvola cardiaca originale. Si chiama Epygon, è nata nel Canavese, in Italia, ed è stata sviluppata in Francia.

Per posizionare questa protesi non è infatti necessario ricorrere alla tradizionale circolazione extracorporea, ossia all’intervento ‘a cuore aperto’. Si tratta di procedure chiamate “transcatetere”, che vengono effettuate in modo ottimale da parte di gruppi specializzati, chiamati Heart Team.

