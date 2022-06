Il progetto condiviso con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani in diverse regioni

Sport e Salute tira le somme e rilancia Spot nei Parchi. Dopo il successo riscosso sulle attività all’aperto, partecipate da centinaia di ragazzi e persone di tutte le età, ha scelto il mese di giugno per tenere a battesimo la Linea di Intervento 2 del progetto condiviso con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con i Comuni beneficiari e attori. Già percorse undici tappe della Linea 1 in varie regioni italiane, con aree attrezzate e installazioni fisse per una idea di Palestra a cielo aperto diffusa, voluta fortemente da Sport e Salute S.p.A. (Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita).

Tanti gli appuntamenti organizzati in giro per il Belpaese, con vere e proprie “leggende” dello sport. Come Luana Pilia, 8 volte medaglia d’oro e altre 5 medaglie d’oro al valore atletico, la donna più veloce del suo tempo sulle rotelle. Da Trento a Tirano (SO), a Berceto (PR). La kermesse della Linea di intervento 2 ha già un calendario fitto che include le successive piazze di Aosta, Vimercate, San Salvo, Cernobbio, Genova, Lequile, Trebaseleghe e tante altre ancora per un anno di attività gratuita (Linea di intervento 1 realizzerà 371 aree attrezzate con strutture fisse – Linea di intervento 2 realizzerà 108 isole di sport dove le ASD/SSD creano programmi di gioco e di movimento).

Il Presidente e AD di Sport e Salute, Vito Cozzoli, afferma: «la Società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. La partenza della Linea di intervento 2 del progetto Sport nei Parchi aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese».

La città dello sport comincerà con il laboratorio socio-sportivo inclusivo, accessibile e incentrato sul gioco. Uno spazio utile anche alle campagne di promozione sociale che darà voce alla green society, per l’ambiente e per lo spirito. Aree verdi, parchi o giardini urbani dove sportivi, atleti, amatori o cittadini senza limiti di età, potranno esperire il movimento e l’esercizio fisico in una visione olistica del benessere umano, il wellness.

Sport e Salute variante urban sport activity e week end farà festa fra le Case Affrescate di Trento dalle ore 16:40 fino alle 18:30 con attività di rugby, danza, orientireeng, calcio, lotta greco romana, scacchi e con sette ASD coinvolte. Trento assicura la Festa e sfida il tempo con un piano B ben dettagliato in caso di pioggia. E come tutte le prime di un grande spettacolo, si potranno conoscere e apprezzare i dettagli della pièce soltanto quando il sipario si aprirà per dare il via alle danze!

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata